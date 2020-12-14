С 2021 года коренные народы Югры смогут претендовать на новую меру господдержки

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Коренные малочисленные народы Югры - ханты, манси и лесные ненцы смогут рассчитывать на компенсацию расходов на оплату обучения на право управления самоходными машинами и маломерными судами.
– Постановление уже принято, такая мера начнёт действовать с 1 января 2021 года. И с этого времени коренные малочисленные народы Югры смогут претендовать на данную меру господдержки, – сообщила специалист отдела развития коренных малочисленных народов Севера Департамента внутренней политики Югры Екатерина Сапожникова. – За обучение на право управления самоходными машинами гражданину компенсируют расходы в размере до 19 тысяч рублей, в эту сумму входит компенсация за оплату обучения и проезд до места учёбы. За обучение на право управления маломерными судами компенсация составит до 22 тысяч рублей. Этой мерой господдержки смогут воспользоваться граждане, проживающие на территориях традиционного природопользования, а также в поселениях, внесенных в перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации.
Стоить отметить, согласно данной госпрограмме коренные малочисленные народы, ведущие традиционный образ жизни, также могут претендовать на компенсацию расходов на оплату обучения правилам безопасного обращения с оружием и проезда к месту нахождения организации, имеющей право проводить указанное обучение. Размер компенсации составляет не более 10 тысяч рублей.
Людмила Теткина
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