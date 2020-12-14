Как организовать работу социального проекта, связанного с темой межнациональных отношений? Узнаете завтра!

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15 декабря в 11:00 состоится онлайн-дискуссия «От идеи до проекта с учетом особенностей деятельности НКО в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений».
Ведущие встречи поделятся яркими примерами деятельности НКО Югры в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, руководители этих проектов расскажут о собственном опыте реализации инициатив в условиях неопределенности.
Модератор: Ольга Сидорова, выпускница проекта «Школа СО НКО. Наставничество», председатель РОО «Югорский интеллектуальный клуб», эксперт Общественной палаты по вопросам развития гражданского общества, куратор социальных проектов.
Со-модератор: Александр Александрович Медков, ведущий специалист отдела развития СО НКО Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры».
Эксперт: Ермек Хапизов, координатор ООД «МЫ-РОССИЯНЕ», Председатель совета Омского регионального отделения, член экспертного совета Агентства Стратегических Инициатив.
Работа площадки состоится 15 декабря в 11:00, подключиться можно по ссылке: youtu.be/hRzGVD4BoAc.
Хотите присоединиться в качестве участника форума? Скачайте приложение!
Вы получите доступ к ZOOM-пространству всех площадок форума по направлению «НКО и соцпредпринимательство» и «Нацпроекты».
Принимайте участие в событиях дня, общайтесь, задавайте вопросы спикерам! Для самых активных пользователей организаторы подготовили специальные призы.
Подробнее по ссылке: vk.cc/bVqBZf
Форум проходит при поддержке ПАО «НК «Роснефть» в рамках социально-экономического соглашения между Правительством ХМАО-Югры и ПАО «НК «Роснефть».