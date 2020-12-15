Ушла из жизни педагог, просветитель мансийского языка

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Ушла из жизни педагог, просветитель мансийского языка

Ольга Владимировна Лелятова родилась  17 января 1955 года в деревне Ломбовож Берёзовского района в семье охотников и рыбаков. С 1962 по 1967 годы училась в Ломбовожской начальной школе. С 1967 по 1972 годы продолжила учёбу в Сартыньинской восьмилетней школе. Затем поступила в Салехардское национальное педагогическое училище им. Александра Зверева.

В 1976 году, получив диплом об образовании, она начала работать в Сартыньинской коррекционной школе-интернате. Там проработала 6 лет воспитателем и по совместительству учителем трудового обучения. В Сартынье она встретилась со своим будущим супругом Лелятовым Алексеем Георгиевичем. Вместе они вырастили и воспитали двух дочерей и сына. В 1982 году школу-интернат закрыли, и Ольга Владимировна с семьёй переехала жить в село Саранпауль. Сначала её устроили воспитателем группы продлённого дня. А затем с 1984 по 2003 года была учителем начальных классов в национальной школе.

С 2004 года стала работать в детском саду «Оленёнок» педагогом, где обучала воспитанников мансийскому языку и культуре. Ольга Владимировна как знаток и исполнитель мансийских песен и танцев создала детскую фольклорную группу «Мань салыкве» («Маленький оленёнок»), где занималась с детьми традиционными танцами и разучивала песни. Благодаря педагогу выросло уже не одно поколение выпускников, со знанием мансийского языка и традиций, обычаев. Ольга Владимировна сама сочиняла песни на родном языке, а также мелодии к стихам известного поэта Ю.Н. Шесталова. Вместе с детьми она участвовала в различных конкурсах, таких как, всероссийский мастер-класс, окружной конкурс «Расскажу о себе на родном языке», были сняты передачи «Детские страницы» для окружной телерадиокомпании «Югра».

Её воспитанники продолжают обучение в музыкальной школе искусств, в ДЮЦ "Поиск", в средней общеобразовательной школе.

В 2007 году Ольга Владимировна также организовала фольклорную группу «Эргын сым». Там она тесно сотрудничала с родителями, с коллективами музыкальной школы искусств, с Домом культуры, с сельской библиотекой, с краеведческим музеем, со средней школой, КЦСОН  "Альянс", ДЮЦ " Поиск".

В 2017 году О.В. Лелятова была победителем в окружном конкурсе «Педагог года». За многолетний и добросовестный труд награждена Почётной грамотой РФ,  имеет звания  «Почётный работник общего образования РФ», «Почётный труженик Берёзовского района», «Ветеран ХМАО-Югры», «Ветеран труда РФ». Общий педагогический стаж Ольги Владимировны Лелятовой 42 года.

Очень жалко и прискорбно терять родных и близких, активных и целеустремлённых людей. О своём мировоззрении однажды Ольга Владимировна высказалась стихами В.А. Сабановой:

«Счастье в труде плодотворном,
Когда ты нашёл, что искал,
Счастье – что самое доброе
Людям ты щедро отдал»

Редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» выражает глубокое соболезнование родным и близким. Скорбим вместе с вами.

Вухаӆь ясӑӊ еӆӆы тәты ими ӑнтәма йис

Тӑм ванӑн уша йис, хуты вухаӆь мир йис вәӆупсы, ясӑӊ тәты ими Ольга Владимировна Лелятова ӑнтәма йис. Ӆўв Ас хӑӆты тыӆӑщ 17-митн 1955-мит оӆн Сўмӑтвош район Ломбовож кәртӑн хўӆ па вой веӆпӑсӆӑты хә хотн сєма питӑс. 1962-1967-мит оӆӑтн Ломбовож кәртӑн ӑшколайн вәнӆтыйӆты оӆӊитӑс. Еӆӆы 1967-1972-мит оӆӑтн Сартынья кәртӑӊ ӑшколайн вәнӆтыӆӑс. Нивӆ класс етшуптумаӆ пийн еӆӆы Пуӆӊавӑт вошн Герой Советского Союза Александр Зверев нємпи педучилищайн вәнӆтыйӆты питӑс.

 

1976-мит оӆн нєпекӑӊа ювмаӆн Сартынья кәртӑӊ коррекционной ӑшкола-интернат хуща рәпитты оӆӊитӑс. Тӑта хәт оӆ няврємӑт вантман тӑйты па «труд» урок тәты нєӊа вәс. Тӑм кәртӑн ӆўв Алексей Георгиевич Лелятов икеӆ пиӆа вәтаӊа йис. Ӆын семьяенӑн кӑт эви па и пух єнмӑӆсӑт. 1982-мит оӆн ӑшкола-интернат лӑп тәхӑрсы, щирн Ольга Владимировна хоттєӆ ёхӆаӆ пиӆа  Саранпауль кәрта вәӆты па рәпитты мӑнӑс. Тӑта сыры ӑшколайн ай классӑтн вәнӆтыӆум няврємӑт вантман тӑйс. Еӆӆы 1984-мит оӆ вўш эвӑӆт 2003-мит оӆ вәнты ай няврємӑт вәнӆтӑты нєӊа рәпитӑс.

 

2004-мит оӆ вўш эвӑӆт «Оленёнок» нємпи хӑтӆ мӑр ай няврємӑт вантман тӑйты нєӊа рәпитты питӑс, ай эвета-пухӑта вухаӆь мир йис вәӆупсы оӆӑӊӑн путӑртӑс па рәт ясӑӊа вәнӆтӑс. Ольга Владимировна няврємӑт эвӑӆт «Мань салыкве» («Ай вўӆые») нємпи ариты-якты тӑхи ӆэщӑтӑс. Ӆўв унтасӑӆн Саранпауль кәртӑн рәт мир йис вәӆупсы еӆӆы тәты ар няврєм єнмӑс. Ӆўв ӆўӊӑтты арӑт, щи тумпи Ю.Н. Шесталов хӑншум стихӑт пӑта ар сувӑт хӑншиӆӑс. Няврємӑт пиӆа арсыр кӑсупсэтн кӑсӑс, щит «Рәт ясӑӊӑн ма оӆӊємн лупӆум» нємпи округ кӑсты хӑр, щи тумпи «Югра» телерадиокомпания пӑта «Няврємӑт пӑта лопасӑт» нємпи передачайт ӆэщӑтӑс.

 

Няврємӑт еӆӆы ариты па нарӑсты ӑшколайн, «Поиск» нємпи тӑхи хуща па ӑшколайн шуши мир культура тўвман вәнӆтыйӆӆӑт.

 

2007-мит оӆн Ольга Владимировна «Эргын сым» ариты тӑхи ӆэщӑтӑс. Ӆўв и ёшн, и нумӑсн няврємӑт ӑӊкет-ащет, ариты-нарӑсты ӑшколайн рәпитты, культура хот, киникайт ӆўӊӑтты хот, йис пурмӑсӑт ӆавӑӆты ёх пиӆа рәпитӑс.

 

2017-мит оӆн О.В. Лелятова «Педагог года – 2017» округ кӑсупсыйн нух питӑс. Ар оӆ ма па вещката рәпитмаӆ пӑта ӆўв ар ишӑкты нєпек тӑйс, щи тумпи «Почётный работник общего образования РФ», «Почётный труженик Берёзовского района», Россия па Югра мўв «Ветеран труда» нємӑтн кантсы. Иха ӆўӊӑтты ки, Ольга Владимировна Лелятова 42 оӆ няврємӑт вәнӆтуман рәпитӑс.

 

Щикєм шаль щимӑщ ёх вәтшӑты.

 

«Хӑнты ясӑӊ» па «Луима сэрипос» нємпи газетайӊӑнӑн рәпитты ёх ӆўв рәтӆаӆа шаль ясӊӑт китӆӑт.  

 

Тамара Мерова

Хӑнты ясӑӊа тулмащтӑс Людмила Гурьева

Нврам ханищтан нэ тимыг мтыс

Ольга Владимировна Лелятова 1955 тāл по­рат тāл котиль тпос 17 хōталт Хāльӯс район Лōпмус пāвылт самын патыс. Тав  хӯл алыщлан ос вōраян щмьят яныгмас. 1962 тлныл ос 1967 тл мус тав влт Лпмус школат ханищтахтас. Тувыл 1967-1972 тлытыт Сортыӈъя пāвылн ха­нищтахтуӈкве ктыглавес. Тот школа стламе юи-плт Салехард ӯсн Александр Зверев нампа педагогический учили­щан лаль ханищтахтуӈкве минас.

1976 тāлт дипло­м-нпакыл майвес ос тав Сортыӈъя пāвыл школа-интернатт рӯпи­таӈкве ктвес. Тот нврамыт ӯргалан ос ха­нищтан хōтпаг хōт тāл рӯпитас. Сортыӈъя пāвылт  Алексей Георгиевич Лелятов ёт хнтхатас, тн акван-минасг. Нг-хумыг кит āги ос пыг янмалтасг. 1982 тāлт школа-интернат лап-пантвес ос Ольга Вла­ди­мировна щмьяӈ тгыл Саранпāвылн внтлысыт. Тав тот влт нврамыт уроканыл вруӈкве нтым рӯпитас. Тувыл 1984 тлныл 2003 тāл мус школат мньщи нврамыт ханищ­тас. 

Ос 2004 тāлт «Сāлыкве» нампа мнь нврам колт рӯпитаӈкве патхатас. Ольга Владимировна тот мāнь гирищит ос пыгрищит  мāньщи лāтӈыл потыртаӈкв ха­нищтас ос пс накыт урыл потыртас. Тамле тлат тав руптым врыс. Тнт «Мāнь сāлыкве» нампа группа атыс, ос нврамаквет  ёт мньщи ргыт ргыс ос йӣквыс. Св тл сыс тав тасвит пвлыӈ нврам мньщи накытн ханищтасанэ.

Ольга Владимировна такви мньщи ргыт врыс, Ю.Н. Шесталов стиханэ с ргыг врыгласанэ.

Тувыл нврамыт ёт ялпыӈ хōталыт порат кс врыгласыт, свсыр касылыт лыгламаныл порат кассыт. Млты «Расскажу о себе на родном языке» касылыт мньщи лтӈыл потыртасыт, ос «Югория» телерадиокомпания «Детские страницы» телепередача пслыс.

Тав ханищтам нвраманэ музыкальный шко­лат ос  ДЮЦ «Поиск» нампа колт ханьщувлам наканыл лаль тоты­яныл.

2007 тāлт Ольга Владимировна «ргын сым» нампа группа врыс. Тув нврамыт тн оманыл атсанэ, ос тн музыкаль­ный школа, клуб, нпак ловинтан кол, музей, школа, КЦСОН «Альянс» ос ДЮЦ «Поиск» колыт ёт акван-нтхатым матыр-ати пӯмыщ врсыт.

2017 тлт Ольга Владимировна Лелятова «Педагог года» касылыт касыс ос нх-патыс. Сāв тāл рӯпитантэ мгыс РФ Почётный грамотал мāйвес, тувыл «Почётный работник общего образования РФ», «Почётный тру­женик Берёзовского района», «Ветеран ХМАО – Югры» ос «Ветеран труда РФ» нампа яныг намыт ōньщас. Тав атпан нупыл кит тāл нврам ханищтан нг рӯпитас.

Млтынув такви врум тланэ вылтыт В.А. Сабанова рущ щирыл хансум стихыл лвыс:

«Счастье в труде плодотворном,

Когда ты нашёл, что искал,

Счастье – что самое доброе

Людям ты щедро отдал»

Мн «Ханты ясаӈ» ос «Лӯим срипос» газетагт рӯпитан мхум, тав ляпа рӯтанн сым щргын лтыӈ ктв.

Тамара Мерова

Втр, 12/15/2020 - 12:18

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