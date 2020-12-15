Ушла из жизни педагог, просветитель мансийского языка

- Русский
- Хантыйский
- Мансийский
Ольга Владимировна Лелятова родилась 17 января 1955 года в деревне Ломбовож Берёзовского района в семье охотников и рыбаков. С 1962 по 1967 годы училась в Ломбовожской начальной школе. С 1967 по 1972 годы продолжила учёбу в Сартыньинской восьмилетней школе. Затем поступила в Салехардское национальное педагогическое училище им. Александра Зверева.
В 1976 году, получив диплом об образовании, она начала работать в Сартыньинской коррекционной школе-интернате. Там проработала 6 лет воспитателем и по совместительству учителем трудового обучения. В Сартынье она встретилась со своим будущим супругом Лелятовым Алексеем Георгиевичем. Вместе они вырастили и воспитали двух дочерей и сына. В 1982 году школу-интернат закрыли, и Ольга Владимировна с семьёй переехала жить в село Саранпауль. Сначала её устроили воспитателем группы продлённого дня. А затем с 1984 по 2003 года была учителем начальных классов в национальной школе.
С 2004 года стала работать в детском саду «Оленёнок» педагогом, где обучала воспитанников мансийскому языку и культуре. Ольга Владимировна как знаток и исполнитель мансийских песен и танцев создала детскую фольклорную группу «Мань салыкве» («Маленький оленёнок»), где занималась с детьми традиционными танцами и разучивала песни. Благодаря педагогу выросло уже не одно поколение выпускников, со знанием мансийского языка и традиций, обычаев. Ольга Владимировна сама сочиняла песни на родном языке, а также мелодии к стихам известного поэта Ю.Н. Шесталова. Вместе с детьми она участвовала в различных конкурсах, таких как, всероссийский мастер-класс, окружной конкурс «Расскажу о себе на родном языке», были сняты передачи «Детские страницы» для окружной телерадиокомпании «Югра».
Её воспитанники продолжают обучение в музыкальной школе искусств, в ДЮЦ "Поиск", в средней общеобразовательной школе.
В 2007 году Ольга Владимировна также организовала фольклорную группу «Эргын сым». Там она тесно сотрудничала с родителями, с коллективами музыкальной школы искусств, с Домом культуры, с сельской библиотекой, с краеведческим музеем, со средней школой, КЦСОН "Альянс", ДЮЦ " Поиск".
В 2017 году О.В. Лелятова была победителем в окружном конкурсе «Педагог года». За многолетний и добросовестный труд награждена Почётной грамотой РФ, имеет звания «Почётный работник общего образования РФ», «Почётный труженик Берёзовского района», «Ветеран ХМАО-Югры», «Ветеран труда РФ». Общий педагогический стаж Ольги Владимировны Лелятовой 42 года.
Очень жалко и прискорбно терять родных и близких, активных и целеустремлённых людей. О своём мировоззрении однажды Ольга Владимировна высказалась стихами В.А. Сабановой:
«Счастье в труде плодотворном,
Когда ты нашёл, что искал,
Счастье – что самое доброе
Людям ты щедро отдал»
Редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» выражает глубокое соболезнование родным и близким. Скорбим вместе с вами.
Тӑм ванӑн уша йис, хуты вухаӆь мир йис вәӆупсы, ясӑӊ тәты ими Ольга Владимировна Лелятова ӑнтәма йис. Ӆўв Ас хӑӆты тыӆӑщ 17-митн 1955-мит оӆн Сўмӑтвош район Ломбовож кәртӑн хўӆ па вой веӆпӑсӆӑты хә хотн сєма питӑс. 1962-1967-мит оӆӑтн Ломбовож кәртӑн ӑшколайн вәнӆтыйӆты оӆӊитӑс. Еӆӆы 1967-1972-мит оӆӑтн Сартынья кәртӑӊ ӑшколайн вәнӆтыӆӑс. Нивӆ класс етшуптумаӆ пийн еӆӆы Пуӆӊавӑт вошн Герой Советского Союза Александр Зверев нємпи педучилищайн вәнӆтыйӆты питӑс.
1976-мит оӆн нєпекӑӊа ювмаӆн Сартынья кәртӑӊ коррекционной ӑшкола-интернат хуща рәпитты оӆӊитӑс. Тӑта хәт оӆ няврємӑт вантман тӑйты па «труд» урок тәты нєӊа вәс. Тӑм кәртӑн ӆўв Алексей Георгиевич Лелятов икеӆ пиӆа вәтаӊа йис. Ӆын семьяенӑн кӑт эви па и пух єнмӑӆсӑт. 1982-мит оӆн ӑшкола-интернат лӑп тәхӑрсы, щирн Ольга Владимировна хоттєӆ ёхӆаӆ пиӆа Саранпауль кәрта вәӆты па рәпитты мӑнӑс. Тӑта сыры ӑшколайн ай классӑтн вәнӆтыӆум няврємӑт вантман тӑйс. Еӆӆы 1984-мит оӆ вўш эвӑӆт 2003-мит оӆ вәнты ай няврємӑт вәнӆтӑты нєӊа рәпитӑс.
2004-мит оӆ вўш эвӑӆт «Оленёнок» нємпи хӑтӆ мӑр ай няврємӑт вантман тӑйты нєӊа рәпитты питӑс, ай эвета-пухӑта вухаӆь мир йис вәӆупсы оӆӑӊӑн путӑртӑс па рәт ясӑӊа вәнӆтӑс. Ольга Владимировна няврємӑт эвӑӆт «Мань салыкве» («Ай вўӆые») нємпи ариты-якты тӑхи ӆэщӑтӑс. Ӆўв унтасӑӆн Саранпауль кәртӑн рәт мир йис вәӆупсы еӆӆы тәты ар няврєм єнмӑс. Ӆўв ӆўӊӑтты арӑт, щи тумпи Ю.Н. Шесталов хӑншум стихӑт пӑта ар сувӑт хӑншиӆӑс. Няврємӑт пиӆа арсыр кӑсупсэтн кӑсӑс, щит «Рәт ясӑӊӑн ма оӆӊємн лупӆум» нємпи округ кӑсты хӑр, щи тумпи «Югра» телерадиокомпания пӑта «Няврємӑт пӑта лопасӑт» нємпи передачайт ӆэщӑтӑс.
Няврємӑт еӆӆы ариты па нарӑсты ӑшколайн, «Поиск» нємпи тӑхи хуща па ӑшколайн шуши мир культура тўвман вәнӆтыйӆӆӑт.
2007-мит оӆн Ольга Владимировна «Эргын сым» ариты тӑхи ӆэщӑтӑс. Ӆўв и ёшн, и нумӑсн няврємӑт ӑӊкет-ащет, ариты-нарӑсты ӑшколайн рәпитты, культура хот, киникайт ӆўӊӑтты хот, йис пурмӑсӑт ӆавӑӆты ёх пиӆа рәпитӑс.
2017-мит оӆн О.В. Лелятова «Педагог года – 2017» округ кӑсупсыйн нух питӑс. Ар оӆ ма па вещката рәпитмаӆ пӑта ӆўв ар ишӑкты нєпек тӑйс, щи тумпи «Почётный работник общего образования РФ», «Почётный труженик Берёзовского района», Россия па Югра мўв «Ветеран труда» нємӑтн кантсы. Иха ӆўӊӑтты ки, Ольга Владимировна Лелятова 42 оӆ няврємӑт вәнӆтуман рәпитӑс.
Щикєм шаль щимӑщ ёх вәтшӑты.
«Хӑнты ясӑӊ» па «Луима сэрипос» нємпи газетайӊӑнӑн рәпитты ёх ӆўв рәтӆаӆа шаль ясӊӑт китӆӑт.
Тамара Мерова
Хӑнты ясӑӊа тулмащтӑс Людмила Гурьева
Ольга Владимировна Лелятова 1955 тāл порат тāл котиль тпос 17 хōталт Хāльӯс район Лōпмус пāвылт самын патыс. Тав хӯл алыщлан ос вōраян щмьят яныгмас. 1962 тлныл ос 1967 тл мус тав влт Лпмус школат ханищтахтас. Тувыл 1967-1972 тлытыт Сортыӈъя пāвылн ханищтахтуӈкве ктыглавес. Тот школа стламе юи-плт Салехард ӯсн Александр Зверев нампа педагогический училищан лаль ханищтахтуӈкве минас.
1976 тāлт диплом-нпакыл майвес ос тав Сортыӈъя пāвыл школа-интернатт рӯпитаӈкве ктвес. Тот нврамыт ӯргалан ос ханищтан хōтпаг хōт тāл рӯпитас. Сортыӈъя пāвылт Алексей Георгиевич Лелятов ёт хнтхатас, тн акван-минасг. Нг-хумыг кит āги ос пыг янмалтасг. 1982 тāлт школа-интернат лап-пантвес ос Ольга Владимировна щмьяӈ тгыл Саранпāвылн внтлысыт. Тав тот влт нврамыт уроканыл вруӈкве нтым рӯпитас. Тувыл 1984 тлныл 2003 тāл мус школат мньщи нврамыт ханищтас.
Ос 2004 тāлт «Сāлыкве» нампа мнь нврам колт рӯпитаӈкве патхатас. Ольга Владимировна тот мāнь гирищит ос пыгрищит мāньщи лāтӈыл потыртаӈкв ханищтас ос пс накыт урыл потыртас. Тамле тлат тав руптым врыс. Тнт «Мāнь сāлыкве» нампа группа атыс, ос нврамаквет ёт мньщи ргыт ргыс ос йӣквыс. Св тл сыс тав тасвит пвлыӈ нврам мньщи накытн ханищтасанэ.
Ольга Владимировна такви мньщи ргыт врыс, Ю.Н. Шесталов стиханэ с ргыг врыгласанэ.
Тувыл нврамыт ёт ялпыӈ хōталыт порат кс врыгласыт, свсыр касылыт лыгламаныл порат кассыт. Млты «Расскажу о себе на родном языке» касылыт мньщи лтӈыл потыртасыт, ос «Югория» телерадиокомпания «Детские страницы» телепередача пслыс.
Тав ханищтам нвраманэ музыкальный школат ос ДЮЦ «Поиск» нампа колт ханьщувлам наканыл лаль тотыяныл.
2007 тāлт Ольга Владимировна «ргын сым» нампа группа врыс. Тув нврамыт тн оманыл атсанэ, ос тн музыкальный школа, клуб, нпак ловинтан кол, музей, школа, КЦСОН «Альянс» ос ДЮЦ «Поиск» колыт ёт акван-нтхатым матыр-ати пӯмыщ врсыт.
2017 тлт Ольга Владимировна Лелятова «Педагог года» касылыт касыс ос нх-патыс. Сāв тāл рӯпитантэ мгыс РФ Почётный грамотал мāйвес, тувыл «Почётный работник общего образования РФ», «Почётный труженик Берёзовского района», «Ветеран ХМАО – Югры» ос «Ветеран труда РФ» нампа яныг намыт ōньщас. Тав атпан нупыл кит тāл нврам ханищтан нг рӯпитас.
Млтынув такви врум тланэ вылтыт В.А. Сабанова рущ щирыл хансум стихыл лвыс:
«Счастье в труде плодотворном,
Когда ты нашёл, что искал,
Счастье – что самое доброе
Людям ты щедро отдал»
Мн «Ханты ясаӈ» ос «Лӯим срипос» газетагт рӯпитан мхум, тав ляпа рӯтанн сым щргын лтыӈ ктв.
Тамара Мерова