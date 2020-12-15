Все зимники и ледовые переправы в регионе будут введены в эксплуатацию до 25 декабря

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Все зимники и ледовые переправы в регионе будут введены в эксплуатацию до 25 декабря
Фото: ugra-news.ruФото: ugra-news.ru
Фото: ugra-news.ru

Соответствующий срок обозначил заместитель губернатора Югры Андрей Зобницев на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при правительстве Югры.

Об этом сообщает портал «Открытый регион».  В ходе заседания был поднят вопрос о строительстве и подготовке к эксплуатации зимних автомобильных дорог и ледовых переправ общего пользования межмуниципального значения. Так, в зимний сезон 2020-2021 годов в регионе ведется работа по устройству и содержанию 2277,5 км зимних автомобильных дорог, в том числе ледовых переправ межмуниципального значения общей протяженностью 22,3 км. Это 55 объектов - 51 зимняя автомобильная дорога и 4 отдельно стоящие ледовые переправы.

По информации заместителя директора по капитальному строительству управления автомобильных дорог Михаила Веселева, приведение зимников в нормативное состояние будет завершено не позднее 25 декабря текущего года. «По состоянию на 10 декабря выполнено 54% от общего объема работ по зимним автомобильным дорогам и ледовым переправам. Введены в эксплуатацию зимние автомобильные дороги Ханты-Мансийск - пгт. Талинка - д. Белогорье протяженностью 19,7 км, а также в Нижневартовском районе автозимник «с.Былино - п.Зайцева Речка» протяженностью 14,2 км», - отметил Михаил Веселев.

Отметим, на ледовых переправах в Югре устанавливаются посты регулирования движения, где будут находиться средства организации дорожного движения, вагоны для обогрева, мусорные баки. Кроме того, посты оснащаются спасательными средствами и средствами связи.

Также члены комиссии отдельно рассмотрели вопросы безопасности дорожного движения. «Основным проблемным вопросом остается несанкционированный выезд автотранспорта на лед в период строительства ледовых переправ. Ежегодно фиксируются случаи несанкционированного выезда автотранспорта на лед в Березовском, Октябрьском, Ханты-Мансийском и Кондинском районах. Органам местного самоуправления необходимо организовать профилактическую работу с населением с тем, чтобы подобные случаи не повторялись», - подчеркнул начальник главного управления МЧС России по Югре Петр Кугуй.

Служба информации портала «Открытый регион – Югра»

Фото: ugra-news.ruФото: ugra-news.ru
Фото: ugra-news.ru
Фото: ugra-news.ruФото: ugra-news.ru
Фото: ugra-news.ru
Втр, 12/15/2020 - 16:23

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