Нейросеть «Vika» интегрирована в приложение «Госуслуги Югры»

  • Русский
Нейросеть «Vika» интегрирована в приложение «Госуслуги Югры»

Нейросеть «Vika» интегрирована с мобильным приложением «Госуслуги Югры».

Соответствующую работу по настройке виджета провел региональный департамент информационных технологий и цифрового развития.

Чтобы «Vika» отобразилась в мобильном приложении «Госуслуги Югры», необходимо его обновить в «App Store» или «Google Play».

Отметим, что югорская нейронная сеть – универсальный помощник, который консультирует по вопросам получения в электронном виде госуслуг и сервисов.

Сегодня в нейросети реализовано более десяти сервисов по различным направлениям. Помимо этого, в ней реализован специальный сервис, который помогает югорчанам подобрать меры социальной поддержки. Аналогичный сервис реализован и для предпринимателей региона. С помощью нейронной сети можно найти медицинский участок по месту жительства, спортивную секцию, проверить статус заявления в многофункциональном центре и многое другое.

Воспользоваться сервисами нейросети «Vika» можно на едином официальном сайте органов государственной власти Югры, на сайтах органов местного самоуправления, учреждений и организаций.

info@admhmao.ru

Ср, 12/16/2020 - 11:22

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВК ОК FB

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.