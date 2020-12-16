Нейросеть «Vika» интегрирована в приложение «Госуслуги Югры»

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Нейросеть «Vika» интегрирована с мобильным приложением «Госуслуги Югры».
Соответствующую работу по настройке виджета провел региональный департамент информационных технологий и цифрового развития.
Чтобы «Vika» отобразилась в мобильном приложении «Госуслуги Югры», необходимо его обновить в «App Store» или «Google Play».
Отметим, что югорская нейронная сеть – универсальный помощник, который консультирует по вопросам получения в электронном виде госуслуг и сервисов.
Сегодня в нейросети реализовано более десяти сервисов по различным направлениям. Помимо этого, в ней реализован специальный сервис, который помогает югорчанам подобрать меры социальной поддержки. Аналогичный сервис реализован и для предпринимателей региона. С помощью нейронной сети можно найти медицинский участок по месту жительства, спортивную секцию, проверить статус заявления в многофункциональном центре и многое другое.
Воспользоваться сервисами нейросети «Vika» можно на едином официальном сайте органов государственной власти Югры, на сайтах органов местного самоуправления, учреждений и организаций.