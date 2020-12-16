Подведены итоги творческого конкурса для воспитанников социальных учреждений Югры

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В Окружном Доме народного творчества подведены итоги творческого конкурса для воспитанников социальных учреждений в Югре. Конкурс проводился в рамках социокультурного проекта в области арт-терапии «Света и добра» и был посвящён 90-летию со дня образования автономного округа.
На конкурс принимались художественные работы, созданные в любой технике и стилистике. Творческое соревнование проводилось в трёх возрастных группах: младшая (6-9 лет), средняя (10-13 лет), старшая (14-18).
На суд жюри поступило 40 заявок из гп. Барсово,
пгт. Берёзово, пгт. Игрим, г. Лангепаса, г Нефтеюганска,
г. Нижневартовска, г. Сургута, пгт. Солнечный, г. Урая,
г. Югорска, гп. Фёдоровский, г. Ханты-Мансийска. Голосованием были определены следующие победители:
Зонов Рустам Иванович с работой «Танец у костра»
(г. Югорск);
Рипа Анастасия Тарасовна с работами «Моя малая Родина» и «Река времени» (п. Солнечный);
Ковтун Юлия Сергеевна с работой «Моя Родина»
(пгт. Игрим).
С полным списком победителей можно ознакомиться на сайте Окружного Дома народного творчества. Каждый конкурсант будет отмечен памятным дипломом «За творческий поиск».
По результатам конкурса была создана онлайн-галерея, в которую вошли лучшие работы молодых художников.
Более подробную информацию можно узнать по телефону 8(3467)33-53-94 и на сайте Окружного Дома народного творчества.