Подведены итоги творческого конкурса для воспитанников социальных учреждений Югры

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Подведены итоги творческого конкурса для воспитанников социальных учреждений Югры

В Окружном Доме народного творчества подведены итоги творческого конкурса для воспитанников социальных учреждений в Югре. Конкурс проводился в рамках социокультурного проекта в области арт-терапии «Света и добра» и был посвящён 90-летию со дня образования автономного округа.

На конкурс принимались художественные работы, созданные в любой технике и стилистике. Творческое соревнование проводилось в трёх возрастных группах: младшая (6-9 лет), средняя (10-13 лет), старшая (14-18).

На суд жюри поступило 40 заявок из гп. Барсово,
пгт. Берёзово, пгт. Игрим, г. Лангепаса, г Нефтеюганска,
г. Нижневартовска, г. Сургута, пгт. Солнечный, г. Урая,
г. Югорска, гп. Фёдоровский, г. Ханты-Мансийска. Голосованием были определены следующие победители:

Зонов Рустам Иванович с работой «Танец у костра»
(г. Югорск);

Рипа Анастасия Тарасовна с работами «Моя малая Родина» и «Река времени» (п. Солнечный);

Ковтун Юлия Сергеевна с работой «Моя Родина»
(пгт. Игрим).

С полным списком победителей можно ознакомиться на сайте Окружного Дома народного творчества. Каждый конкурсант будет отмечен памятным дипломом «За творческий поиск».

По результатам конкурса была создана онлайн-галерея, в которую вошли лучшие работы молодых художников.

Более подробную информацию можно узнать по телефону 8(3467)33-53-94 и на сайте Окружного Дома народного творчества.

Ср, 12/16/2020 - 12:27

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