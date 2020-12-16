Экспертный совет в Югре примет решение о включении новых явлений в Реестр объектов нематериального культурного наследия

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Экспертный совет в Югре примет решение о включении новых явлений в Реестр объектов нематериального культурного наследия

В Окружном Доме народного творчества завершился прием заявок на признание явлений объектами нематериального культурного наследия и включения их в Реестр объектов нематериального культурного наследия народов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 18 декабря 2020 года в дистанционном формате состоится заседание Экспертного совета, на котором будет принято решение о включении (или не включении) представленных явлений в Реестр.

Персональный состав Экспертного совета включает в себя представителей органов государственной власти автономного округа, государственных учреждений культуры и образования, деятелей культуры и науки, представителей этнокультурных общественных организаций.

Экспертам предстоит обсудить 6 заявок по направлениям: «Исполнительские искусства» и «Техники и технологии». При принятии решения будет учитываться наличие исторической и культурной значимости для жителей Ханты-Мансийского автономного округа–Югры, уникальность, художественная ценность, самобытность и преемственность. 

Кроме того, на заседании рассмотрят документы на 6 персоналий из Белоярского, Березовского Нижневартовского районов, на включение в раздел «Носители, исполнители, мастера фольклора коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

Этот раздел содержит не только данные о мастерах, носителях и исполнителях фольклора, но и демонстрирует широкой публике лучшие образцы фольклора в аутентичном виде.

По вопросам, касающимся особенностей подачи заявок для включения персоналий в раздел, можно обратиться к заведующей отделом национальных культур Окружного Дома народного творчества Светлане Николаевне Нестеровой. Электронный адрес: nesterovasn@odntugra.ru.

Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»

Ср, 12/16/2020 - 12:33

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