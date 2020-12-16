В Усть-Манье Берёзовского района построят туристическую деревню

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Туристический объект возведут в рамках проекта «Туристические деревни России». На данном этапе ведется работа по отведению земли в деревне Усть-Манье. Планируется, что первые гостевые дома запустят к зимнему сезону 2022 года.
– Мы строим 13 туристических деревень по всей России, одна из них будет в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. В деревне Усть-Манье Берёзовского района планируем построить 10 гостевых домов со всеми удобствами и хорошего уровня комфортности, рассчитанные на семейный отдых, – рассказал представитель туристко-транспортной корпорации «Спутник» Василий Сочилин. – Деревня очень удачно расположена и будет интересна туристам, совершающим походы на Приполярный Урал по реке Северная Сосьва, до озера Турват, в поселения манси. А также в соседние регионы, в Коми республику на плато «Мань пупыг нёр» и Свердловскую область на перевал Дятлова. Общая сумма частных инвестиций в проект – 46 млн рублей. Кроме этого, мы рассчитываем на господдержку на развитие инфраструктурной части деревни – это порядка ещё 50 млн рублей госинвестиций. Мы вошли в проектное управление Берёзовского района, эти средства будет получать район и обустраивать деревню, как инвестиционно-привлекательную территорию Югры. А мы, в свою очередь, с частными инвестициями заходим туда для строительства гостевых домов.
По словам Василия Сочилина, к работе в туристической деревне они намерены привлекать и местных жителей.
– У нас есть своя образовательная программа, мы готовы их обучать, и очень рассчитываем, что местным жителям это будет интересно, – говорит Василий Сочилин. – Параллельно ищем граждан России, которые готовы переехать, жить и работать в прекрасном экологически чистом месте, может быть, и отдаленном регионе. И у нас уже есть люди, которые готовы сменить место жительство и участвовать в нашем проекте.
В настоящее время в деревне Усть-Манье проживает семь человек. Поселение расположено на берегу реки Северной Сосьвы и административно относится к сельскому поселению Хулимсунт. До ближайшего населённого пункта Няксимволь по реке более 100 километров, по автозимнику чуть больше 40 километров.
Говоря о транспортной доступности, Василий Сочилин отметил, компания планирует наладить вертолётные перевозки туристов из Нягани и Советского. В зимнее время также работает зимник, поэтому добраться до Усть-Маньи можно и на машинах.
Людмила Теткина