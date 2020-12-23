Международный проектный семинар «Финно-угорский вектор к креативной экономике»

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Международный проектный семинар «Финно-угорский вектор к креативной экономике»

23 декабря 2020 года в городе Ханты-Мансийске в онлайн формате состоится Международный проектный семинар «Финно-угорский вектор к креативной экономике» с участием финно-угорских стран, общественных и некоммерческих организаций, коренных малочисленных народов Севера, цель которого развитие финно-угорских связей, креативной индустрии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, приуроченный к 90-летию Югры. Также отметим, что 2021 год объявлен ООН годом креативной экономики в целях устойчивого развития.

Международный проектный семинар состоится при поддержке Югорского государственного университета и Ассоциации финно-угорских университетов. В мероприятие примут участие представители вузов, входящие в Ассоциацию финно-угорских университетов: Марийский государственный университет, Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва, Удмуртский государственный университет, Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина, Глазовский государственный педагогический институт им. В.Г. Короленко, Коми республиканская академия государственной службы и управления, Петрозаводский государственный университет, Уральского государственного лесотехнического университета, Ямальского многопрофильного колледжа и другие участники.

На коммуникативной площадке состоится обсуждение опыта успешного вовлечения молодёжи в проектную деятельность этнических общностей, форматы мероприятий, получившие распространение в мировой практике в последние 2 года, успешные методики взаимодействия поколений в этнокультурных проектах РФ и другие вопросы.

Приглашаются к участию заинтересованные лица, регистрацию можно пройти на площадке  Югорского государственного университета при содействии Ассоциации финно-угорских университетов.

Тамара Мерова

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Чт, 12/17/2020 - 11:18

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