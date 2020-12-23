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23 декабря 2020 года в городе Ханты-Мансийске в онлайн формате состоится Международный проектный семинар «Финно-угорский вектор к креативной экономике» с участием финно-угорских стран, общественных и некоммерческих организаций, коренных малочисленных народов Севера, цель которого развитие финно-угорских связей, креативной индустрии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, приуроченный к 90-летию Югры. Также отметим, что 2021 год объявлен ООН годом креативной экономики в целях устойчивого развития.
Международный проектный семинар состоится при поддержке Югорского государственного университета и Ассоциации финно-угорских университетов. В мероприятие примут участие представители вузов, входящие в Ассоциацию финно-угорских университетов: Марийский государственный университет, Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва, Удмуртский государственный университет, Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина, Глазовский государственный педагогический институт им. В.Г. Короленко, Коми республиканская академия государственной службы и управления, Петрозаводский государственный университет, Уральского государственного лесотехнического университета, Ямальского многопрофильного колледжа и другие участники.
На коммуникативной площадке состоится обсуждение опыта успешного вовлечения молодёжи в проектную деятельность этнических общностей, форматы мероприятий, получившие распространение в мировой практике в последние 2 года, успешные методики взаимодействия поколений в этнокультурных проектах РФ и другие вопросы.
Приглашаются к участию заинтересованные лица, регистрацию можно пройти на площадке Югорского государственного университета при содействии Ассоциации финно-угорских университетов.
Тамара Мерова
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