Ситуация с COVID-19 в местах компактного проживания коренных малочисленных народов Севера

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Объединённой редакцией национальных газета «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» был сделан запрос на имя директора окружного департамента здравоохранения А.А. Добровольского на тему: «Ситуация с новой коронавирусной инфекцией в местах компактного проживания коренных малочисленных народов Севера». Специалисты учреждения предоставили следующие ответы.
На 16 декабря 2020 года в округе зарегистрировано 37 930 лабораторно подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции. При сборе сведения о случаях заболевания COVID-19 национальность пациента не учитывается, т.к. не предусмотрено формами федерального статистического наблюдения и оперативного мониторинга, поэтому выявить из общего количество заболевших представителей коренных малочисленных народов Севера невозможно.
В Югре к местам традиционного проживания коренных малочисленных народов отнесено 52 населённых пункта и межселенная территория муниципальных районов автономного округа. Реализацию государственной задачи по оказанию скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и проведение санитарно-авиационных эвакуаций на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры населению, проживающему в отдаленных и труднодоступных населённых пунктах, в том числе и коренным малочисленным народам Севера, осуществляет казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр медицины катастроф» г. Нягань, пациентов доставляют в «Няганьскую окружную больницу», а также в «Окружную клиническую больницу» г. Ханты-Мансийска. В медицинских организациях автономного округа по мере увеличения количества заболевших развёртываются необходимое количество коек.
В соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в автономном округе, ежегодно утверждаемой постановлением правительства автономного округа, лекарственное обеспечение пациентов при получении медицинской помощи в стационарных условиях осуществляется бесплатно. Кроме того, на основании новых временных методических рекомендаций «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19), версия 9», утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации от 26.10.2020, в соответствии с приказом Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 13.11.2020 № 1622 «Об утверждении временного порядка обеспечения граждан лекарственными препаратами для лечения коронавирусной инфекции (COVID-19) в амбулаторных условиях» с 13.11.2020 г. осуществляется бесплатное обеспечение граждан лекарственными препаратами для лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в амбулаторных условиях.
Оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях гражданам с новой коронавирусной инфекцией, проживающим в небольшом населенном пункте, осуществляется медицинскими специалистами в медицинской организации по месту жительства/прикрепления (фельдшером фельдшерско-акушерского пункта, участковым врачом-терапевтом, участковым врачом-педиатром, врачом общей практики).
Медицинские специалисты, в том числе фельдшеры, участвующие в оказании медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, в установленном порядке прошли обучающий модуль по профилактике и лечению новой коронавирусной инфекции COVID-19 на Портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования Министерства здравоохранения Российской Федерации.
В отношении выплат медицинским специалистам, участвующим в оказании медицинской помощи лицам с выявленной коронавирусной инфекцией, информируем, что согласно постановлениям, все специалисты получают выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку.
На момент подготовки статьи 17 декабря 2020 года ситуация с COVID-19 в Югре следующая: в Югре зарегистрировано 37 930 лабораторно подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции.
За последние сутки в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре зарегистрировано 227 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 19 муниципальных образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: в городе Сургут зарегистрировано 34 случая, в г. Нижневартовск – 29 случаев, в г. Ханты-Мансийск – 27 случаев, в г. Нефтеюганск – 19, в г. Нягань – 16, в Советском районе – 15, в г. Когалым – 13, в г. Мегион – 12, в г. Покачи – 9, в г.г. Урай и Лангепас – по 7, в г. Пыть-Ях, Октябрьском и Ханты-Мансийском районах – по 6, в Нефтеюганском, Сургутском районах и г. Радужный – по 5, в г. Югорск – 4, в Нижневартовском районе – 2.
С диагностической целью в Югре обследовано 1 141 902 человека.
В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 20 случаев, 18-29 лет – 26 случаев, 30-49 лет – 92 случая, 50-64 лет – 67, старше 65 лет – 22.
Рекомендации
Уважаемые Югорчане! Роспотребнадзором разработан ряд рекомендаций, соблюдение которых нивелирует сохраняющиеся риски заболеть COVID-19. Чтобы не заразиться, придерживайтесь следующих рекомендаций:
•Мыть руки после посещения любых общественных мест, транспорта, прикосновений к дверным ручкам, деньгам, оргтехнике общественного пользования на рабочем месте, перед едой и приготовлением пищи. Уделите особое внимание тщательному намыливанию (не менее 20 секунд), и последующему полному осушению рук.
•Прикасаться к лицу, глазам - только недавно вымытыми руками. При отсутствии доступа к воде и мылу, для очистки рук использовать дезинфицирующие средства на спиртовой основе. Можно воспользоваться одноразовой салфеткой, при необходимости прикосновения к глазам или носу.
•Надевать одноразовую медицинскую маску в людных местах и транспорте. Менять маску на новую надо каждые 2-3 часа, повторно использовать маску нельзя.
•Отдавать предпочтение гладким прическам, когда вы находитесь в местах скопления людей, распущенные волосы, часто контактируя с лицом, увеличивают риск инфицирования.
•Лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) необходимо максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.
Подготовила: Людмила Гурьева
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей
Тӑм ванӑн мўӊ редакцияев мир округ мӑӆты вєр тәты департамент кәща хә А.А. Добровольский эвӑӆт коронавирус йиӆуп мәш оӆӑӊӑн иньщӑссўв. Щи департамент кәщайт юхӆы ясӑӊ китсӑт.
Интӑм округев хўваттыйн 37 930 хӑннєхә COVId-19 мәшн мәшитӆӑт, щит эвӑӆт шуши мир ищи вәӆ, тәп ин ӑн хӑншӆы, муйсӑр мирӑт эвӑӆт мәшӑӊ хӑннєхә, щирн ӑн вәӆы, муйкєм арат хӑнты, вухаӆь па юрн мир хуятӑт мәшитӆӑт.
Югра мўвн 52 кәртӑн шуши мир вәӆӆӑт. Шуши мир мәшӑӊ ёх тухӆӑӊ хопн Нягань вошӑӊ «Центр медицины катастроф» тӑхия па округ пәӆьницая тәӆыйт.
Округев хўваттыйн пәӆьницайтн мәшӑӊ ёх лекщитты пӑта мосты арӑт нуры ӆэщӑтман вәӆ. Нуви сӑӊхум вошӑӊ пәӆьницайн тохтурӑт ищи мәшн мәшитум ёх оӆӑӊӑн уша вєрӆӑт па имухты мосты арат нуры ӆэщӑтӆӑт.
Россия мўвев мир мӑӆты министерства поступсы хўват коронавирус мәшн мәшитты ёх пәӆьницайт хуща хуӆыева тәрум пӑта лекщитӆыйт.
Интӑм Россия мўвев Минздравсоцразвитие тӑхи поступсы щирн ай кәртӑтн ай тохтурӑт ищи вєритӆӑт мәшӑӊ ёх лекщитты, ӆыв нємасыя щи вєра вәнӆтыйӆсӑт.
Россия правительства кәщайт поступсы щирн щи мәш лекщитты тохтурӑт аршӑк тыӆӑщ вух ёша хоӆумты питсӑт, вантэ, щиты рәпитман ӆыв ищи щи ӆавӑрт мәшн хойты вєритӆыйт.
Тӑм путӑр хӑншмєм пурайн, щит ван хӑтӆуп тыӆӑщ 17-мит хӑтӆ, мўӊ уша вєрсэв, хуты юхи хӑщум ат-хӑтӆ мӑр округев хўваттыйн 227 хуят щи мәшн хойсы: Сәрханӆ – 34, Нижневартовск – 29, Ёмвош – 27, Нефтеюганск – 19, Нягань – 16, Когалым – 13, Мегион – 12, Покачи – 9, Урай па Ӆаӊки пос вошӊӑнӑн – 7, Пыть-Ях – 6, Радужной – 5, Югорск – 4, Советской район – 15, Мантсӑр па Ёмвош районӊӑнӑн – 6, Нефтеюганской па Сәрхӑнӆ районӊӑнӑн – 5 хуят.
Иха ӆўӊӑтты ки, 1 141 902 хуят анализӑт мӑсӑт, ӆәӆн уша вєрты, мәшитӆӑт муй ӑнтә.
Артӑӆӑты ёх уша вєрсӑт, мӑта ӆуват хӑннєхуятӑт мәшитӆӑт. Уша йис, 0-17 оӆ ӆуват – 20 хуят, 18-29 оӆ ӆуват – 26 хуят, 30-49 оӆ ӆуват – 92 хуят, 50-64 оӆ ӆуват – 67 хуят, 65 оӆ ӆуват вўш эвӑӆт – 22 хуят.
Вәятн щи оӆӑӊӑн:
Йиӆуп коронавирус мәш ӑн хойты пӑта мосӆ:
- ванкўтӆы хәс секунда мӑр луньщӑхн ёш ӆюхӑтты;
- ӆюхӑтты щир ӑн тӑйӆаты ки, нємасыя салфеткайн ёш мәӊхийӆты мосӆ;
- ким єтты пурайн, ӆапкайн, автобусӑн па па тӑхетн иса пурайн вєнш сух щӑшкан тӑйты мосӆ. Кашӑӊ 2-3 шос пийн щит пєӆӑтты мосӆ;
- вәна пєлка вум ёха ӑн рӑхӆ ванкўтӆы хуӆт пєӆа ӊхты, вантэ, ӆыв хронической мәшӑт тӑйӆӑт, щирн имухты щи мәшн хойты вєритӆыйт.
Тӑм путӑр ӆэщӑтӑс: Людмила Гурьева
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей