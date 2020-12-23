В Сургутском районе Наталье Комаровой презентовали новые возможности it-стойбища

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В ходе рабочей поездки в Сургутский район, 19 декабря, губернатор Югры Наталья Комарова посетила IT-стойбище Клима Кантерова, а также совместно с блогерами Владимиром Айваседой и Виталием Русскиным записали видеоблог о традициях коренных малочисленных народов Севера.
«Здесь, на стойбище Клима Кантерова, приняла участие в проекте блогеров Владимира Айваседы и Виталия Русскина. Они авторы YouTube-канала «Дневник ханта». Для авторов это будни, а подписчики, комментируя их материал, говорят, что мечтают так жить, влюбляются в Югру», - написала на своей странице в Инстаграм Наталья Комарова.
Видеоблог глава региона опубликовала на своих страницах в социальных сетях.
фото ugra-tv.ru
Также губернатору представили оборудование, установленное при реализации проекта «IT-стойбище». Клим Кантеров рассказал главе региона о новых возможностях, которые открылись для него благодаря проекту «IT-стойбище» - получение государственных услуг, посещение информационных ресурсов.
В завершении встречи Наталья Комарова подарила Климу Кантерову сертификат на дистанционный курс «Удалённая работа, или Жизнь в непривычных условиях», блогерам - сертификат на дистанционный курс по WEB-дизайну для начинающих, также Яндекс-станцию «Алиса» и виртуальный ассистент «Салют». Отметим, курсы разработаны центром IT компетенций Югорского НИИ информационных технологий.
«В преддверии праздников всем югорчанам мы желаем здоровья. Нужно оберегать себя и окружающих, не нанести вред своему здоровью. С наступающим Новым годом», - обратилась к жителям региона Наталья Комарова.
admhmao.ru