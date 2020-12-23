Администрация Сургутского района поддержала грантом новое производство

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Грант в размере 5 миллионов рублей ушёл в село Сытомино Сургутского района.
Победителем стало ООО Научно-производственная компания «Велес» на открытие линии по производству рыбных консервов в селе Сытомино.
Производить консервы в Сытомино начнут уже в июле 2021 года. На предприятии будет создано 15 новых рабочих мест.
Предполагается, что линия будет выпускать не менее 100 тонн готовой продукции ежемесячно, которая составит достойную конкуренцию Ямальским деликатесам.
По материалам сайта "Вестник Сургута и Сургутского района" материал подготовила Ирина Самсонова
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Тӑм ванӑн Сәрханӆ мўв кәщайт Сытомино кәртӑн пўншум хўӆ ӆэщӑтты йиӆуп тӑхия грант нётупсы вух ёша павӑтты кӑсупсыйн 5 миллион щурӑс арат шойт вухн нётсӑт.
Вантэ, тӑм ванӑн Сәрханӆ мўв Сытомино кәртӑн арсыр хўӆӑт эвӑӆт консервайт ӆэщӑтты пӑта йиӆуп научно-производственной «Велес» нємуп тӑхи пўншсы.
Щиты 2021-мит оӆ вәщ тыӆӑщ вўш эвӑӆт Сытомино кәртӑн хўӆӑӊ консервайт ӆэщӑтты питӆыйт. Йиӆуп тӑхия 15 хӑннєхә рәпитты вохӆы.
Тӑм тӑхи кәща ясӊӑт щирн, рәпатнекӑт кашӑӊ тылӑщн 100 тонна арат хўӆӑӊ консервайт єсӑӆты питӆӑт. Щит пӑта Югра мўв Сәрханӆ район Сытомно кәртӑн пўншум йиӆуп хўӆ ӆэщӑтты тӑхи Ямал мўвн ар оӆ мӑр рәпитты ищимӑщ тӑхи иты м арат хўӆ ӆєтут ӆэщӑтты па єсӑӆты щир тӑйты питӆ. ⠀
Сәрханӆ мўв айкеӆӑт щирн хӑнты ясӑӊӑн хӑншӑс Ирина Самсонова
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