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На площадке регионального информационного центра Югры состоялся брифинг на тему: «Вакцинация против коронавирусной инфекции в Югре». На вопросы журналистов в прямом эфире ответили директор окружного департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский, главный врач больницы окружного центра Елена Кутефа, заведующая детским инфекционным отделением ОКБ Алёна Курганская и заведующая отделением медицинской профилактики Окружной клинической больницы Светлана Гасанова.
Директор департамента здравоохранения Югры А. Добровольский отметил:
– Сегодня в автономный округ поступило более 1 300 доз вакцины, и уже привиты 707 жителей Югры. Вакцинация происходит в семи медицинских организациях: в Нижневартовске, в четрыёх поликлиниках Сургута, Нефтеюганске и в Окружной клинической больнице в Ханты-Мансийске. В последующем вакцинация будет организована во всех муниципальных образованиях Югры. К приоритету первого уровня относятся работники медицинских, образовательных организаций и специалисты социального обслуживания многофункциональных центров и тех, кто проживает в учреждениях социального обслуживания. Также в первую очередь будут привиты те, у кого есть хронические заболевания, в том числе заболевания бронхолёгочной, сердечно-сосудистой систем, сахарный диабет и ожирение. Во вторую очередь будут прививаться работники транспорта и энергетики, сотрудники правоохранительных органов, сотрудники государственных контрольных органов в пунктах через государственную границу, те, кто работает вахтовым методом, волонтёры, военнослужащие и работники организаций в сфере предоставления услуг. В третьем уровне будут привиты государственные, гражданские и муниципальные служащие, обучающиеся в профессиональных и высших образовательных учреждениях, граждане старше 18 лет и те, кто подлежит призыву на военную службу. Прививаться или не прививаться – это добровольное дело каждого.
Со слов главного врача больницы окружного центра Елены Кутефы стало известно, что созданы все условия для вакцинации медицинских работников. Сотрудники медицинских учреждений ждут вакцинацию. Также перед вакцинацией проводятся консультации врача. Если имеются антитела, то стоит отложить вакцинацию. Поэтому перед вакцинацией обязательно должен осматривать врач. При вакцинации онкологических больных решение принимает лечащий врач-онколог.
Заведующая отделением медицинской профилактики Окружной клинической больницы Светлана Гасанова рассказала:
– Вакцина состоит из двух компонентов, сначала ставится первый компонент, через 21 день прививается второй компонент. Затем через 42 дня мы начинаем проверять организм человека на уровень защиты. Первые 15 человек у нас вакцину поставили около двух месяцев назад, сейчас у них идёт период проверки иммунитета, первые результаты нас радуют. Иммунитет достаточно высок, вакцину переносят очень хорошо. Осложнений не возникало ни у кого.
Также во время встречи с журналистами стало известно, что массовая вакцинация югорчан начнётся в первом квартале 2021 года и будет проводится в медучреждениях по месту жительства абсолютно бесплатно и добровольно.
Ульяна Данило
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Ёмвошн вән тохтурӑт айкеӆ хӑншты ёх пиӆа вәйтантыйӆсӑт. Ӆыв ай павӑтсӑт, муй вўрн йиӆуп коронавирусной мәш эвӑӆт вакцина ёха вєрты питӆа.
Югра мўвн мир лекщитты вєрӑт тәты кәща ики Алексей Добровольский лупӑс:
– Тӑм ванӑн Ёмвош округа и щурӑс 300 вакцина тәсы па 707 хӑннєхә щи утн вєрсайт. Ин вакцина Нижневартовск, Сәрханӆ, Нефтеюганск па Ёмвош пәӆьницайтн мира омсаӆӆайт. Еша вәӆман вакцина Ёмвош округ кашӑӊ района па воша тәӆы. Мєт сыры тохтурӑта, няврємӑт пиӆа рәпитты хуятӑта, социальной вєрӑт әхтыйн мир пиӆа кӑпӑртты хӑннєхәйта вакцина пуртән вєрӆа. Щӑӆта щи пуртән турх, сӑм, сахарной диабет мәшӑт тӑйты хуятӑта омсӑӆӆа. Щи пийн полиция вєрӑтн па кашӑӊ хӑтӆ мир пиӆа рәпитты ёх, арсыр тӑхетн вәнӆтыйӆты айӆат ёх вакцинайн вєрӆайт. Айӆтыева 18 оӆ киньща вәна вум кашӑӊ хуят вакцина пуртәнӑн омсӑӆӆа. Щи кўтн вакцина вєрты муй ӑн вєрты, щи оӆӑӊӑн кашаӊ хӑннєхә ӆўв рута нәмӑсӆ.
Ёмвош округ пәӆьница кәща нє Елена Кутефа ясӑӊ эвӑӆт уша йис, вакцина вєрты щира ӆыв ма ӆэщӑтыйӆсӑт. Щимӑщ ут вєрты еӆпийн кашӑӊ хӑннєхә пиӆа тохтур путӑртӑӆ. Щӑӆта мӑта хуят каӆэӆн антитела нємуп ут тӑйӆ ки, щирн ӛхӑтшӑк вакцина вєрты мосӆ.
Еӆӆы Ёмвошӑӊ тохтур нє Светлана Гасанова ай павтӑс:
– Тӑм вакцина кӑт пўш вєрты мосӆ. Сыры оӆӑӊ ут вєрӆа, па 21 хӑтӆ мӑнты пийн кимӑт ут омсӑӆӆа. Щӑӆта 42 хӑтӆ вәӆты пийн тохтурӑт вантӆӑт, муй иты хӑннєхә ӆыпи па кӑӆы рәпитӆ. Мєт оӆӑӊ кӑт тыӆӑщ юхӆы Югра мўвн вакцина вєрум 15 хӑннєхә ин мўӊ вантман тӑйӆӑӆўв, хутыса ӆыв вәӆӆӑт. Мосӆ лупты, ӆыв ӑн мәшитӆӑт, иммунитетэӆ м. Вакцина ӆывеӆа ма мәстӑс.
Щи тумпи тӑм вәйтантупсыйн уша йис, Югра мўвн вәӆты мир 2021-мит оӆн айӆтыева хуӆыева вакцинайн вєрты питӆайт.
Ульяна Данило
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