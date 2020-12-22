СМИ – один из наиболее эффективных инструментов противодействия коррупции

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Круглый стол с представителями средств массовой информации по вопросам освещения антикоррупционной деятельности состоялся в Югре.
Его участниками в том числе стали представители органов госвласти региона, окружного управления МВД, югорской прокуратуры, следственного управления и другие.
По словам начальника отдела профилактики коррупционных и иных правонарушений департамента государственной гражданской службы и кадровой политики Людмилы Воронцовой, эффективность политики противодействия коррупции напрямую связана с все более возрастающей ролью средств массовой информации.
«В первую очередь, СМИ – это наиболее эффективный инструмент общественного контроля за деятельностью органов государственной и муниципальной власти. Нельзя недооценивать эту роль, – подчеркнула она. – В механизме противодействия коррупции средства массовой информации решают основные задачи: информирование граждан об ответственности за участие в коррупционных схемах; создание в обществе атмосферы неприятия и осуждения коррупции во всех проявлениях; открытая поддержка государственных решений по борьбе с коррупцией».
Начальник отдела информации и общественных связей управления министерства внутренних дел по Югре Ольга Абмайкина отметила, что противодействие коррупции – одна из приоритетных задач государства, правоохранительных органов, общества в целом. По ее оценке, средства массовой информации в такой работе занимают значительное место, так как являются механизмом влияния на общественное сознание, способным сформировать устойчивые стереотипы поведения.
В ходе обсуждения она предложила выстроить системную работу по правовому просвещению граждан, пропаганде ценностей законопослушного образа жизни, формированию морального неприятия людьми коррупции посредством публикации в СМИ профилактических материалов, сообщений о проведенных акция, разъяснении действующего законодательства.
Старший помощник прокурора Югры по взаимодействию со средствами массовой информации Инга Филипенко подтвердила эффективность деятельности масс-медиа в части правового просвещения населения, так как коррупция носит скрытый характер, в связи, с чем это явление не терпит огласки. «Поэтому наша общая задача, как силовиков, так и журналистов совпадает – общими усилиями мы сможем создать атмосферу нетерпимости к любым проявлениям этого зла», – заявила она.
Инга Филипенко особое внимание участников круглого стола акцентировала на том, что в Югре деятельность прокуратуры, правоохранительных органов в сфере противодействия коррупции заметно активизировалась.