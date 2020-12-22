Выставка-форума товаропроизводителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

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В рамках программы праздничных мероприятий, посвященных 90-летию со Дня образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, с 10 по 13 декабря 2020 года в онлайн-формате была проведена выставка-форум «Товары земли Югорской».
Мероприятие состоялось в окружной столице на базе КВЦ «Югра-Экспо». Программа была насыщенной, предусматривались экспозиции, конкурсные программы, онлайн деловые встречи и культурные мероприятия.
На данном форуме свою продукцию представили 21 муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В общей сложности было оформлено 221 стенд, т.е. такое количество предприятий представили свою продукцию на данном форуме. Для каждого товаропроизводителя, участвовавшего в выставке это возможность продемонстрировать свою продукцию, что особенно актуально в сегодняшний непростой период.
Ну, а покупателям можно было не только ознакомиться с продукцией, но и купить понравившийся товар, а его разнообразие было впечатляющим, это мясные и рыбные деликатесы, дикоросы, сладости, игрушки, сувениры и т.д.
Первый день мероприятия прошёл под общим лозунгом «Сделано в Югре», в частности, в онлайн-режиме состоялись круглые столы, презентации, которые, прежде всего, были направлены на формирование положительного имиджа товаров Югры. Сегодня югорская продукция находит своего покупателя не только в округе, но и далеко за его пределами, например, пищевые и сельскохозяйственные товары, соответствующие марке «экологически чистый продукт», экспортируются в страны ближнего и дальнего зарубежья.
Второй день – это фестиваль-конкурс муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Лучшие из лучших!». В этот день на основе многочисленных критерий конкурсная комиссия оценивала деятельность муниципалитетов. Лучшие товары округа – это бренды, в которых соединяются современные технологии с традиционными занятиями жителей Югорского края.
В третий заключительный день состоялось подведение итогов фестиваля-конкурса и награждение победителей. В числе победителей «Рыбокомбинат Ханты-Мансийский» в номинации «Рыба и рыбная продукция»; крестьянско-фермерское хозяйство А.А. Пушкарева в номинации «Мясо и мясопродукты»; «Югорские традиции» в номинации «Дикоросы»; «Охтеурская звероферма» в номинации «Пушно-меховые сырье и изделия»; «Сургутмебель» в номинации «Изделия из дерева»; предприниматель Ирина Быкова в номинации «Изделия национальных промыслов и сувенирная продукция».
Пётр Молданов
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей
Мўӊ округев 90 оӆа вум пӑта мӑӊхӑтӆа ӆэщӑтум вєрӑт кўтн ван хӑтӆуп тыӆӑщ 10-13-митн онлайн-пищ мухты вєрум «Югорской мўв пурмӑсӑт па ӆєты утӑт» ванӆтупсы вәс.
Тӑм ванӆтупсы хон оӆӑӊ вошевн «Югра-Экспо» вән хот ӆыпийн вєрса. Тӑта сыр-сыр вєрӑт, арсыр ванӆтупсэт, кӑсты тӑхи – мӑта пурмӑс мєт м, онлайн мухты вәйтантупсэт па якты-ариты хӑрӑт вәсӑт.
Тӑм тӑхийн Югра 21 муниципальной мўвӑт эвӑӆт ёх ӑкумсӑт. Иса вєрман 221 ванӆтӑты ӆапка щир тӑхи вәс. Щи арат тӑхет эвӑӆт мир тыв юхӑтсӑт, щит ӆєтут муй па пурмӑс вєрты ёх. Кашӑӊ ӆєтут муй па пурмӑс вєрты хӑннєхә тӑта пищӑӆ вәс ӆўв пурмӑсӑӆ ёха ванӆтӑты. Тӑмӑщ вєр тӑм ӆавӑрт оӆэвн мєт мосӆ. Ёхн уша ат вєрӆа, муй тӑхийн па муйсӑр пурмӑс ӆўв вєрӑӆ па муй мира тыныты питӆ.
Ӆәтӑсты ёх ищи уша вєрӆэӆ, муйсӑр ӆєты ут муй па пурмӑс ӆывеӆа мосӆ. Тӑм тӑхийн вєра арсыр ӆєтутӑт па пурмӑсӑт вәсӑт, щит єплӑӊа вєрум нюхи, єплӑӊ хўӆ, вәнт воньщумутӑт, воньщумут эвӑӆт вєрум мавӑӊ ӆєтут, юнтты утӑт па па сыр-сыр утӑт.
Оӆӑӊ хӑтӆ «Югра хуща вєрум утӑт» нємн пунса. Тӑм хӑтӆ онлайн-пищ мухты ёх ӑктӑщсӑт па тӑм вєрӑт оӆӑӊӑн путӑртсӑт, щӑӆта па ӆыв вєрум ӆєтутӆаӆ па пурмӑсӆаӆ ванӆтӑсӑт, ӆыв вєрӆаӆ оӆӑӊӑн ушӑӊ щира путӑртсӑт. Тӑмӑщ путрупсэт тӑм йисн мосӆӑт, ӆәӆн ёх нумӑс мўӊ мўвев пєӆа кєрӑтты. Тӑм хӑтӆ Югра хуща вєрум ӆєтутӑт па пурмӑсӑт мўӊ мўвевн ма ӆәтӆайт, па мўвӑта па тәӆыйт, сыстам па ӆӑщкам мўв хӑрн єнумты ӆєтут ма ӆәтӆа.
Кимӑт хӑтӆ – щит «м киньща м!» фестиваль-кӑсупсы Югра муниципальной мўвӑт кўтн. Щӑта кӑсупсы вантты па щи вєрӑтн сащ тӑйты ёх мєт м вош пириӆӑт. Ӆыв ар щира щи вєр вантӆӑт па мєт м ӆєтут муй па пурмӑс пириӆӑт. Мўвев хуща тывум вєрӑт, рўщ щирн бренд, тӑм утӑт мєт ма вєрты мосӆ тӑм вәӆупсы щира па йис вєрӑт щира мәстуман.
Хәӆмит, юхи хӑщум хӑтӆӑн, тӑм фестиваль-кӑсупсыйн нух питум ёх мойӆупсыйн мӑсыйт. Тӑм оӆн нух питсӑт: «Рыбокомбинат Ханты-Мансийский» м хўӆ па м ӆєтут хўӆ эвӑӆт вєртэӆ пӑта; оса ай вошн рәпитты хӑннєхә А.А. Пушкарев, м нюхи па нюхи эвӑӆт м ӆєтут вєртӑӆ пӑта; хәӆмит тӑхия питӑс «Югорские традиции» нємуп тӑхи, ӆыв вәнт воньщумут пиӆа рәпиттэӆ пӑта па щи воньшумутӑт мава вєртэӆ пӑта; щи пийн мойӆупсыйн мӑсы «Охтеурской звероферма», ӆыв питы вой, вўрты вой єнмӑӆӆӑт, па щи пунӑӊ сухӑт эвӑӆт пурмӑсӑт ёнтӆӑт; мойӆупсыйн мӑсы «Сургутмебель» х эвӑӆт мосты пурмӑсӑт вєртэӆ пӑта; Ирина Быкова мойӆупсы вўс, ӆўв ёх кўтн мєт ма сувенир-пурмӑсӑт вєрӆ.
Пётр Молданов
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей