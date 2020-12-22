Югорская мастерица представила свои работы на Всероссийской выставке «Кукла в традиционном костюме»

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В Государственном Российском Доме народного творчества им. В. Поленова с 1 декабря по 13 декабря 2020 года состоялась Всероссийская выставка «Кукла в традиционном костюме». В выставке приняли участие более 130 мастеров из 58 регионов страны. Всего экспозиция включает 340 работ.
Югру на выставке представила руководительница студии «Живая традиция» Окружного Дома народного творчества – Мария Эккерт. Она привезла в столицу пять кукол, которые демонстрировались в трёх номинациях - «Традиционная кукла», «Сувенирная кукла», «Авторская кукла».
Две куклы выполнены в соответствии с традициями изготовления «акань». Такая кукла делается из свернутого кусочка ткани, сложенного пополам. Затем на него накладывают контрастные цветные полоски ткани, которые формируют туловище. Характерной особенностью «акань» является отсутствие лица. Это связано с верованиями обских угров о том, что, став похожей на человека, игрушка может приобрести сверхъестественную силу и навредить ребёнку. Отсутствие характерных человеческих черт, компенсируется нарядом куклы, который шьётся из яркой ткани и украшается аппликацией «ткань по ткани». Наряд изготавливается во всем похожий на настоящую одежду.
Для выставки Мария Эккерт изготовила одну «акань» в многослойном наряде, который состоит из платья и халатика, головку куколки покрывает платок – это неотъемлемая часть гардероба хантыйской женщины. Вторая куколка наряжена в платье, а голову венчают ложные косы, украшенные бисерными низками. Одежда обеих кукольных красавиц украшена орнаментами: «полоска» - «пант», «ушки зайца» - «шовыр пал», «васы кур» - «утиная нога».
Ещё один очень интересный экспонат – сувенирная кукла с утиным клювом. Согласно мифологии народа ханты, утка символизирует великую богиню калтащ - прародительницу матерей. Она решает какой душе умершего родственника вселиться в новорожденного ребенка. Поэтому самую важную часть человеческого тела – голову – делают из клюва водоплавающей птицы, а наряжают такие игрушки в суконные платьица. Но для выставки Мария Григорьевна сшила кукле не традиционный для неё наряд, а настоящую миниатюру женского платья с сохранением кроя – оно имеет кокетку, воротничок, среднюю часть, нижний волан и рукава с манжетами. Жёлтый фон платья покрывают контрастные узоры синего и красного цветов: «пант» - «полоска», «ух пошах» - «головы друг за другом».
Также мастерица изготовила две авторские куклы. Не нарушая традицию, Мария Эккерт не стала придавать лицам изделий человеческих черт, однако в мельчайших деталях повторила костюмы народа северные ханты.
Одна кукла одета в традиционный женский костюм, который состоит из платья «ернас», халата «щӑшкан сӑх», чулок «сэвум вэй», летней обуви «ниры». Все элементы одежды украшены орнаментом. Такие узоры несут не только декоративную функцию, но и обережную. Головку куколки покрывает платок «ухшам», который выполнен в технике лоскутного шитья и макраме. Завершает наряд бисерное украшение «турлопс».
Наряд второй куклы выполнен в соответствии с традициями изготовления мужского костюма, состоящего из рубахи «хэ ернас», плетеного пояса из шерстяных нитей «антуп кел», башмаковидной обуви с голенищем «нюки вей». Дополняют образ обрядовые атрибуты праздника «Медвежьи игрища» - шапка «лэнх мил» с орнаментом «лован хо» («всадник на коне») и рукавицы «лэнх пос».
Каждую деталь кукольных костюмов Мария Григорьевна изготовила вручную – начиная от крошечных чулок, заканчивая миниатюрными аппликациями. Все орнаменты выполнены традиционным классическим швом «через край».
Заключительным этапом всероссийской выставки стала работа круглого стола, где мастерица выступила с докладом и презентацией по теме: «Современная форма бытования хантыйской куклы «акань».
Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»