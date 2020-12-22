Доступен новый мультимедийный проект «По дороге на стойбище»

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В этнографическом музее под открытым небом «ТорумМаа» состоялась презентация нового мультимедийного проекта «По дороге на стойбище». Как отметила директор музея Людмила Алфёрова, 2020 год стал для них стартовым для многих инициатив и идей, новых форм и форматов общения.
Сотрудники коллектива уже реализовали в реальном и виртуальном пространстве значительную часть задуманного и запланированного.Так плодотворно поработали над созданием интерактивной карты венгерского учёного АнталаРегули, затем появилась интерактивная карта советского этнографа, археолога Валерия Чернецова. Благодаря таким проектам мир узнаёт, как сто, двести лет назад путешествуя среди коренных народов Севера, узнавая их быт, традиции эти учёные написали свои исследования. Не менее важен и уникален спецпроект «Обские угры «Фоторетроспектива».
А сегодня, сотрудники музея реализовали ещё один из амбициозных мультимедийных проектов «По дороге на стойбище», коллектив, которого работал в течение всего этого года.«Это инновационный проект, мы представляем вам книгу с дополненной реальностью. Мне он дорог ещё и потому, что там запечатлено творчество наших молодых сотрудников, это также совместный продукт в сотрудничестве собщественной организацией «Спасение Югры, общин коренных малочисленных народов Югры. Большую поддержку мы получили от Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», - с благодарностью сказала Людмила Алфёрова
Артур Латыпов, директор Департамента культуры Югры, продолжил сказанное о проекте: «Здесь получился такой тройственный союз, общественная организация – музей - департамент культуры, который поддержал идею и выбрали новый формат, как виртуальное донесение книги до наших читателей. Сейчас очень много современных технологий, и наверно, одна из наших миссий, чтобы привлечь ребёнка к чтению – использовать все инновационные технологии. Скажу ещё почему выбраны целевой аудиторией дети, потому что убеждён, если мы будем воспитывать таким образом поколение, показывать пример, то оно подрастёт достойным, будет ценить и уважать традиции своего народа, окажется великим будущем».
Кроме научно-исследовательской деятельности музей ведёт также просветительскую работу, тому подтверждение мастер-классы, детские этношколы. Что касается о самой идее создания интерактивной книги, и как она работает в действии, рассказали Анатолий Брусницин и Елизавета Тасьманова. Взяв в руки необычную книгу, герои на её страницах оживают! Это книга работает с приложением «Сказки ТорумМаа», а её сказочное путешествие проходит по экспозициям Этнографического музея под открытым небом.
Для того, чтобы насладиться возможностями дополнительной реальности вам необходимо: Скачать и установить на смартфон приложение «Сказки ТорумМаа» в AppStoreили GooglePlay.
Запустить приложение и следовать инструкциям вашего устройства. Как только включиться камера смартфона, необходимо навести её на страницу книги. Во время использования приложения вы можете фотографировать, снимать видео и прослушивать аудио-информацию об экспонатах музея.
Приятного просмотра!
Тамара Мерова