К Новому году Финно-угорский центр России презентует выставку об оленно-транспортных батальонах

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29 декабря в 16:00 в г. Сыктывкаре, в зале филиала ГРДНТ им. В.Д. Поленова "Финно-угорский культурный центр Российской Федерации" состоится презентация промо-выставки "Оленно-транспортные батальоны в снегах Заполярья". Выставка создана в рамках культурно-просветительского проекта "Помним. Гордимся. Сохраним", который реализуется на средства гранта Главы Республики Коми в области культурно-досуговой деятельности на 2020 год.
Экспозиция посвящена празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и сформирована на основе архивных фотоматериалов, предоставленных Ижемским районным историко-краеведческим музеем Республики Коми,Мурманским областным краеведческим музеем и Этнокультурным центром Ненецкого автономного округа.
"Выставочная галерея состоит из 30-ти работ. Мы представляем зрителям первую часть нашей планшетной экспозиции, – отмечает Татьяна Барахова, руководитель филиала ГРДНТ им. В.Д. Поленова "Финно-угорский культурный центр Российской Федерации". – Год 75-летия Победы для нас не заканчивается. В начале следующего года выставка получит содержательное дополнение в виде буклета, который сейчас готовится к печати. Кроме того, в будущем году в рамках проекта "Помним. Гордимся. Сохраним" в Сыктывкаре состоятся концерты военно-патриотической песни, пройдут творческие встречи и кинопоказы документальных фильмов об истории оленно-транспортных батальонов".
Информационный центр "Финноугория"