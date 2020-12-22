Семья Лелятовых выражает благодарность за оказанную помощь

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Семья Лелятовых выражает благодарность за оказанную помощь

В связи со скоропостижной смертью в Няганской окружной больнице Лелятовой Ольги Владимировны, уроженки села Саранпауль Берёзовского района, семья Лелятовых выражает слова благодарности Администрации Берёзовского района, Администрации сельского поселения Саранпауль, всем сотрудникам «Дома культуры» и детского садика «Оленёнок» села Саранпауль. Особую благодарность депутату Государственной Думы Татьяне Степановне Гоголевой и всем, кто оказывал помощь нашей семье.

Спасибо вам за то, что разделили с нами горечь и утраты, за внимание, моральную поддержку, за вашу доброту и искренние соболезнования, за оказание материальной помощи в организации похорон нашей любимой мамы и бабушки. Наша семья от всего сердца благодарит вас за оказанную поддержку.

С благодарностью семья Лелятовых

Ср, 12/23/2020 - 14:24

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