В посёлке Хулимсунте состоялась детско-юношеская научно-практическая конференция «От ремесла к искусству»

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В посёлке Хулимсунте состоялась детско-юношеская научно-практическая конференция «От ремесла к искусству»
фото Н. Масловойфото Н. Масловой
фото Н. Масловой

В Хулимсунтской школе искусств прошла ежегодная VIII поселковая детско-юношеская научно-практическая конференция «От ремесла к искусству». Мероприятие состоялось 11 декабря 2020 года и было посвящено 90-летнему юбилею Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Его организатором является школа искусств посёлка Хулимсунта. Цель конференции – создание оптимальных условий школьной научно-исследовательской деятельности, позволяющей каждой личности раскрыть свой потенциал в освоении культурного пространства Югры и России.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в мероприятии приняли участие 14 детей. В состав экспертной комиссии вошли: директор Хулимсунтской школы искусств Ольга Владимировна Ручей,  учитель химии и биологии, руководитель по научно-исследовательской работе Хулимсунтской школы Татьяна Андреевна Головина.

 Конференция состояла из теоретической и практической части. В первой части  ребята представили исследовательские работы, сделали презентации и показали предметы традиционного ремесла и декоративно-прикладного искусства. Школьники рассказывали о мастерах традиционного искусства нашего края, о промыслах и ремёслах Югры и России, о верованиях, обрядах и праздниках, семейном быте малых народов Югры и России, о традициях и современности и о многом другом. На практической части дети провели мастер-классы по заявленной теме выступления.

Стоит отметить, постоянными участниками конференции являются представители национального творческого сообщества «Сорни Юнтуп», в переводе с мансийского языка  означает «Золотая иголка». Это знатоки традиционной мансийской культуры и родного языка, мастера прикладного искусства. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой на конференции они не присутствовали, но были консультантами в вопросах прикладного искусства северных манси.

В завершение мероприятия прошёл круглый стол, на котором были подведены итоги конференции. Все участники были награждены сертификатами, подарками, педагоги и руководители – благодарственными письмами.

Наталья Тасманова

фото Н. Масловойфото Н. Масловой
фото Н. Масловой
фото Н. Масловойфото Н. Масловой
фото Н. Масловой
Ср, 23/12/2020 - 16:46

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