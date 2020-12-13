Занятость женщин в период пандемии

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Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в заседании Международного дискуссионного клуба, которое проходило в режиме онлайн-конференции 23 декабря. Темой встречи стала «Роль женщины в развитии регионов мира во время пандемии, в постковидный период. Трансформация занятости женщин».
В России с 1 января 2021 года вступает в силу закон, который обеспечит трудовые гарантии дистанционных работников. Это даст возможность женщинам легче совмещать профессиональные и семейные обязанности.
Заседание дискуссионного клуба возглавил Евразийский женский форум в сотрудничестве с министерствами, общественными объединениями и бизнес сообществами, которые реализуют проекты, направленные на поддержку женского предпринимательства, а также женщин занимающихся сельским хозяйством, в сфере образования, здравоохранения, цифровой экономики и другой деятельности.
Данные инициативы реализуются и в России. В ноябре 2020 года в федеральный закон были внесены изменения. Теперь женщины находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком, могут пройти переподготовку и повысить свою квалификацию или получить новую, востребованную профессию на рынке труда.
Помимо этого сейчас существует поддержка по образовательной программе «Женщина – лидер». На сегодняшний день её выпускниками стали уже более 140 человек из 42 регионов страны. Основой обучения стали 26 социально-значимых проектов.
Евразийский форум состоится осенью 2021 года в Санкт-Петербурге. Наталья Комарова предложила разместить на ресурсах форума информацию о проектах, предложенных женщинами в период пандемии, так как среди авторов этих проектов есть и женщины из Югры.
Наталья Комарова отметила, что эксперты высоко оценили проект югорчанок Ирины Гайченцевой и Анны Задемитченко - финалисток образовательной программы «Женщина – лидер». Женщины создали проект под названием «В мире креативных индустрий», который позволяет привлечь школьников к участию креативной деятельности с помощью современных онлайн-инструментов.
Николай МЕРОВ