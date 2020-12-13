О завозе продуктов и товаров первой необходимости в Белоярском районе

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Территория Белоярского района занимает площадь 41,6 тыс. км. При этом плотность населения практически в 4 раза меньше, чем в среднем по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.
Наиболее удалены от городского поселения д.Нумто (233 км.воздушным транспортом), д. Юильск (146 км. воздушным транспортом), с.п. Полноват (56 км. автомобильным транспортом по зимнику, 40 км. воздушным транспортом, 84 км. водным транспортом), п. Ванзеват (67 км. воздушным транспортом, 156 км. водным транспортом), д. Пашторы (62 км. воздушным транспортом), д. Тугияны (50 км. воздушным транспортом,126 км. водным транспортом).
Транспортное сообщение в период межсезонья и в зимний период с труднодоступными поселениями д.Юильск, д. Нумто, с.п.Полноват, д.Тугияны, д.Пашторы, п. Ванзеват обеспечивается воздушным транспортом вертолетами типа МИ-8. Рейсы по маршруту г.Белоярский – д.Юильск – д.Нумто – д.Юильск – с.п. Казым – г. Белоярский выполняются круглогодично с периодичностью 1 раз в неделю.
По двум маршрутам г.Белоярский – с.п.Полноват – д. Тугияны – д.Пашторы – с.п. Полноват – п.Ванзеват – с.п. Полноват – г.Белоярский в период распутицы и зимний период 1 раз в неделю и г.Белоярский – с.п.Полноват – с.Ванзеват – с.п. Полноват – г.Белоярский также в период распутицы и зимний период рейсы выполняются с периодичностью 1 раз в неделю.
Завоз продуктов питания и товаров первой необходимости в труднодоступные населённые пункты Белоярского района осуществляется своевременно и в полном объёме. Доставка товаров в межсезонье и зимний период в труднодоступные поселения д.Юильск, д.Нумто, с.п.Полноват, д.Тугияны, д.Пашторы, п. Ванзеват обеспечивается воздушным транспортом вертолетами типа МИ-8.
Дополнительная доставка грузов, продуктов питания и товаров в течение года осуществляется на рейсовых маршрутах г.Белоярский – д.Юильск – д.Нумто – д.Юильск – с.п. Казым – г.Белоярский, осуществляющих рейсы с периодичностью 1 раз в неделю, а также доставляются дополнительными заказными рейсами.
В период навигации доставка продуктов питания и товаров первой необходимости в труднодоступные населённые пункты Белоярского района с.п.Полноват, д.Тугияны, д.Пашторы, д.Ванзеват осуществляется водным транспортом.
Администрация Белоярского района
Нуви сӑӊхум район мўвев-йиӊкев 41,6 щурӑс арат вєрста хўваттыйн омӑсман вәӆ. Ёмвош округ па мўвӑт киньща щит нӆ пўша айшӑк. Нуви сӑӊхум вош эвӑӆт Тәрум Ӆор вош мєт хўв тӑхийн омӑсӆ. Тухӆӑӊ хопн щив 233 вєрста мӑнты мосӆ. Вўтвош кәртые вәнта ищи хопн 146 вєрста арат. Поӆнавӑт вәнта 40 вєрста тухӆӑӊ хопн, тӑӆ ӛш хўват – 56 вєрста, ӆўӊ пурайн Ас хўват 84 вєрста мир ӊхӑӆ. Ваньщавӑт кәртые вәнта тухӆӑӊ хопн ки мӑнты, 67 вєрста питӆ, йиӊк хўват 156 вєрста ӆўӊӑтӆы. Паштар кәртые вәнта тўхӆӑӊ хопн 62 вєрста мӑнты рӑхӆ. Тўкъякӑӊ кәртые 126 вєрста вўшн омӑсӆ, щит йиӊк хўват мӑнты ки, тухӆӑӊ хопн 50 вєрста тәп.
Сўсн-тӑӆн па тови-ӆўӊӑн, хән тӑӆ ӛш ӑнтәм па йиӊк хўват ӊхты хуӆна ӑн рӑхӆ, Вўтвош, Тәрум Ӆор вош, Поӆнавӑт, Тўкъякӑӊ, Паштар па Ваньщавӑт кәртӑт вәнта «МИ-8» нємпи тухӆӑӊ хоп ӊхӑӆ.
Нуви сӑӊхум вош эвӑӆт Вўтвош – Тәрум Ӆор вош – Касум вош мухты па Нуви сӑӊхум воша юхӆы оӆ мӑр кашӑӊ ӆапӑтн ипўш ӊхты-мӑнты щир вәӆ.
Щӑӆта Нуви сӑӊхум вош эвӑӆт Поӆнавӑт – Тўкъякӑӊ – Паштар – Поӆнавӑт – Ваньщавӑт кәртӑт мухты па юхӆы Нуви сӑӊхум воша сўс-тӑӆн па тови-ӆўӊӑн ищиты кашӑӊ ӆапӑтн ипўш ӊхты-мӑнты вєр вәӆ.
Нуви сӑӊхум мўвн вәӆты кәртӑт вәнта ӆєтутӑт па сыр-сыр мосты пурмӑсӑт ивӆапа па мосты пурайн тєӆыева тәӆыйт.
Тӑӆ ӊк ӛш иӆ питтыйн Вўтвош, Тәрум Ӆор вош, Поӆнавӑт, Тўкъякӑӊ, Паштар па Ваньщавӑт кәртӑтн вәӆты мир пӑта ӆєтутӑт па арсыр пурмӑсӑт ищиты «МИ-8» нємпи тухӆӑӊ хопн тәӆыйт.
Щӑӆта муйкєм мосӆ, иса пурайн вохты нєпек хӑншты рӑхӆ, ӑн тарумты пурмӑсӑт муй ӆєтутӑт па тәӆыйт. Ӆўӊ пурайн щитӑт йиӊк хўват ӊхты тутӑӊ хопӑтн мущӑтты рӑхӆ.
Хӑнты ясӑӊа тулмащтӑс Ирина Самсонова
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