О готовности к отопительному сезону 2020-2021 годы в Белоярском районе

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В 2020 году в рамках реализации Плана по досрочному завозу котельно-печного топлива и ГСМ муниципальным образованием Белоярский район с началом навигации завезено 350 тонн угля на единственную угольную котельную в с.Ванзеват – это 100 % от запланированного объёма. Также в сентябре 2020 года органами местного самоуправления проведена проверка готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций к предстоящему отопительному периоду 2020-2021 годов. По итогам проверки все социально-значимые объекты, включённые в программу проверки, получили паспорта готовности к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов.
В отдалённых населённых пунктах района с. Ванзеват и с. Полноват находятся и осуществляют образовательную деятельность муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа с. Ванзеват» и муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа им. И.Ф. Пермякова с. Полноват». Дети деревень Пашторы и Тугияны являются воспитанниками пришкольного интерната СОШ с. Полноват, дети деревень Нумто и Юильск – являются воспитанниками пришкольного интерната «Средней общеобразовательной школы с. Казым».
Вышеперечисленные образовательные учреждения обеспечены централизованным отоплением. Проведена проверка готовности образовательных учреждений к отопительному периоду 2020-2021 гг. оформлены соответствующие акты и паспорта готовности к отопительному периоду 2020-2021 гг.
Во всех труднодоступных, отдалённых населённых пунктах Белоярского района (дд.Пашторы, Тугияны, Нумто, Юильск и с.Ванзеват) работают Дома культуры.
С целью подготовки к отопительному сезону в Домах культуры дд.Пашторы, Тугияны, Нумто, Юильск проведён мониторинг и необходимый ремонт печного отопления, осуществлена заготовка и поставка дров. Печное отопление находится в исправном состоянии, каждый Дом культуры в полном объёме обеспечен сухими дровами на весь отопительный сезон.
В Доме культуры с. Ванзеват организовано центральное отопление. Заключен договор с ОАО «ЮКЭК-Белоярский» на поставку тепловой энергии на отопительный сезон 2020-2021 гг.
К отопительному сезону все медицинские подразделения отдалённых населённых пунктов готовы: на ФАПах заготовлены дрова, в участковых больницах и амбулаториях – централизованное отопление.
В целях профилактики новой коронавирусной инфекции все социально-значимые объекты отдаленных территорий в достаточном количестве обеспечены средствами индивидуальной защиты и хлорсодержащими моющими средствами.
Администрация Белоярского района
2020-мит оӆн сырышӑк поступсы щирн Ваньщавӑт кәрт котельной хот 350 арат тонна лавум тәсы. Щит нюр 100 % сырыя ӆэщӑтум вєр. Щӑӆта тӑм сўсн лыпӑт хойты тыӆӑщн Нуви сӑӊхум мўв кәщайт хотӑт хошмӑӆты, нуви тўт вўщитты, каврум па потум йиӊк мӑты вєрӑт тәты тӑхет мсыева нух вантсӑт. Щиты уша йис, хуты тӑм тӑхет 2020-2021-мит оӆӊӑнӑн рәпитты щира тәса ӆэщӑтман вәӆӆӑт.
Нуви сӑӊхум мўв Ваньщавӑт па Поӆнавӑт кәртӊӑн ӑшколайӊӑн ищиты ма нух вантсыйӊӑн, нємӑӆт врая вєр ӑн шиваӆӑсы, щирн еӆӆы 2020-2021-мит оӆӊӑнӑн рәпитты рӑхӆ.
Щи тумпийн Паштар, Тўкъякӑӊ, Тәрум Ӆор вош, Вўтвош па Ваньщавӑт кәртӑтн культура хотӑт рәпитӆӑт. Кашӑӊ тӑхи хошмӑӆты щира тўтъх сопаса тәсы. Ваньщавӑт кәртӑн па йиӆуп центральной хошмӑӆты ут вєрсы.
Мир мӑӆты хотӑта ищи тўтъх сопас вәӆ. Участковой пәӆьницайтн хошмӑӆты вєр ищи тәса ӆэщӑтсыйт.
Хӑнты ясӑӊа тулмащтӑс Ирина Самсонова
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