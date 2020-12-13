О готовности к отопительному сезону 2020-2021 годы в Белоярском районе

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О готовности к отопительному сезону 2020-2021 годы в Белоярском районе

В 2020 году в рамках реализации Плана по досрочному завозу котельно-печного топлива и ГСМ муниципальным образованием Белоярский район с началом навигации завезено 350 тонн угля на единственную угольную котельную в с.Ванзеват – это 100 % от запланированного объёма. Также в сентябре 2020 года органами местного самоуправления проведена проверка готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций к предстоящему отопительному периоду 2020-2021 годов. По итогам проверки все социально-значимые объекты, включённые в программу проверки, получили паспорта готовности к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов.

В отдалённых населённых пунктах района с. Ванзеват и с. Полноват находятся и осуществляют образовательную деятельность муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа с. Ванзеват» и муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа им. И.Ф. Пермякова  с. Полноват». Дети деревень Пашторы и Тугияны являются воспитанниками пришкольного интерната СОШ с. Полноват, дети деревень Нумто и Юильск – являются воспитанниками пришкольного интерната «Средней общеобразовательной школы с. Казым».

Вышеперечисленные образовательные учреждения обеспечены централизованным отоплением. Проведена проверка готовности образовательных учреждений к отопительному периоду 2020-2021 гг. оформлены соответствующие акты и паспорта готовности к отопительному периоду 2020-2021 гг.

Во всех труднодоступных, отдалённых населённых пунктах Белоярского района (дд.Пашторы, Тугияны, Нумто, Юильск и с.Ванзеват) работают Дома культуры.

С целью подготовки к отопительному сезону в Домах культуры дд.Пашторы, Тугияны, Нумто, Юильск проведён мониторинг и необходимый ремонт печного отопления, осуществлена заготовка и поставка дров. Печное отопление находится в исправном состоянии, каждый Дом культуры в полном объёме обеспечен сухими дровами на весь отопительный сезон.

В Доме культуры с. Ванзеват организовано центральное отопление. Заключен договор с ОАО «ЮКЭК-Белоярский» на поставку тепловой энергии на отопительный сезон 2020-2021 гг.

К отопительному сезону все медицинские подразделения отдалённых населённых пунктов готовы: на ФАПах заготовлены дрова, в участковых больницах и амбулаториях – централизованное отопление.

В целях профилактики новой коронавирусной инфекции все социально-значимые объекты отдаленных территорий в достаточном количестве обеспечены средствами индивидуальной защиты и хлорсодержащими моющими средствами.

Администрация Белоярского района

Нуви сӑӊхум мўв хотӑт хошмӑӆты вєрӑт

2020-мит оӆн сырышӑк поступсы щирн Ваньщавӑт кәрт котельной хот 350 арат тонна лавум тәсы. Щит нюр 100 % сырыя ӆэщӑтум вєр. Щӑӆта тӑм сўсн лыпӑт хойты тыӆӑщн Нуви сӑӊхум мўв кәщайт хотӑт хошмӑӆты, нуви тўт вўщитты, каврум па потум йиӊк мӑты вєрӑт тәты тӑхет мсыева нух вантсӑт. Щиты уша йис, хуты тӑм тӑхет 2020-2021-мит оӆӊӑнӑн рәпитты щира тәса ӆэщӑтман вәӆӆӑт.

Нуви сӑӊхум мўв Ваньщавӑт па Поӆнавӑт кәртӊӑн ӑшколайӊӑн ищиты ма нух вантсыйӊӑн, нємӑӆт врая вєр ӑн шиваӆӑсы, щирн еӆӆы 2020-2021-мит оӆӊӑнӑн рәпитты рӑхӆ.

Щи тумпийн Паштар, Тўкъякӑӊ, Тәрум Ӆор вош, Вўтвош па Ваньщавӑт кәртӑтн культура хотӑт рәпитӆӑт. Кашӑӊ тӑхи хошмӑӆты щира тўтъх сопаса тәсы. Ваньщавӑт кәртӑн па йиӆуп центральной хошмӑӆты ут вєрсы.

Мир мӑӆты хотӑта ищи тўтъх сопас вәӆ. Участковой пәӆьницайтн хошмӑӆты вєр ищи тәса ӆэщӑтсыйт.

Хӑнты ясӑӊа тулмащтӑс Ирина Самсонова

!ГРАНТ!

Чт, 24/12/2020 - 12:02

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