О профилактике нераспространения новой коронавирусной инфекции в Белоярском районе

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Эпидемиологическая ситуация на территории Белоярского района относительно благополучная. В сельских поселениях регистрируются единичные случаи коронавирусной инфекции. По рейтингу количества зарегистрированных и лабораторно подтвержденных случаев заболеваний новой коронавирусной инфекцией из 22 муниципальных образований Белоярский район занимает 21 позицию.
На территории района в обязательном порядке выполняются все мероприятия, направленные на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции Covid-19, предусмотренные в рамках постановлений губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и установленных требований Роспотребнадзора.
Разработан и реализуется план дополнительных мероприятий, направленный на профилактику нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории Белоярского района.
1) На территории Белоярского района организован мониторинг наличия в аптечных организациях препаратов для профилактики и лечения острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции.
В аптеках и аптечных пунктах района имеется запас различных противовирусных, противовоспалительных средств, антибиотиков. В связи с повышенным спросом аптечные организации принимают меры для обеспечения неснижаемого запаса необходимых препаратов на период межсезонья.
В настоящее время на территорию района двумя траншами доставили медикаменты для амбулаторного лечения пациентов с ковид-инфекцией. БУ «Белоярская районная больница» осуществляет обеспечение лекарственными препаратами на дому лиц с подтвержденным диагнозом (COVID-19).
Также имеются в наличии пульсоксиметры. Выдачу пульсоксиметров осуществляет Белоярский комплексный центр при взаимодействии с БУ «Белоярская районная больница» гражданам в возрасте 60 лет и старше, находящимся на амбулаторном лечении и нуждающимся в обеспечении пульсоксиметрами. Специалисты учреждения осуществляют доставку пульсоксиметров на дом и проводят обучение пользованию прибором.
К сожалению, в настоящее время существует проблема по закупке ряда препаратов в связи с отсутствием их у поставщиков.
2) Организация всей медицинской помощи на территории Белоярского района осуществляется БУ «Белоярская районная больница» и её структурными подразделениями в сельских поселениях.
В населённых пунктах Верхнеказымском, Соруме, Сосновке, Лыхме медицинские услуги предоставляют амбулатории, в посёлках Полновате, Казыме – участковые больницы. В пяти населённых пунктах Ванзевате, Тугиянях, Пашторах, Юильске, Нумто медицинские услуги предоставляют Фельдшерско-акушерские пункты (ФАП).
С 2014 года прошла смена модулей ФАПов, все они новые, в хорошем состоянии. Работники ФАПов и сами ФАПы для жителей труднодоступных поселений являются центром притяжения, это и профилактические мероприятия, и разъяснительная работа и общение жителей. Штаты ФАПов укомплектованы медицинскими кадрами на 100%.
Значительное улучшение условий получения медицинской помощи получили жители поселений Полновата, Ванзевата, Тугиян и Паштор после открытия в 2017 году новой больницы.
Дополнительно жителям труднодоступных поселений района предоставляет медицинские услуги мобильный лечебно-диагностический модуль передвижной консультативно-диагностической поликлиники, который работает в период навигации на базе теплохода «Николай Пирогов», осуществляемой Ханты-Мансийским Центром профессиональной патологии в соответствии с планом-графиком.
В настоящее время решён вопрос о включении в план-график работы Центра профессиональной патологии в период эксплуатации зимних автомобильных дорог и ледовых переправ межмуниципального значения населённых пунктов: с. Полноват, п. Сосновка и п. Сорум.
3) На территории Белоярского района организован ежедневный мониторинг наличия средств индивидуальной защиты в торговых и аптечных сетях Белоярского района, а также осуществляется наполнение сервиса «Поиск ближайшего места продажи средств индивидуальной защиты» ГИС «Цифровое уведомление».
Во всех торговых и аптечных сетях имеется возможность приобрести маски по желанию: в единственном экземпляре, по 3 штуки, 5 штук, 10 штук и 50 штук в упаковках. Минимальная цена на маски и перчатки составляет 15 рублей. Жалоб со стороны жителей не поступало.
Еженедельно глава Белоярского района С.П. Маненков в прямом эфире Instagram подробно информирует население об эпидемиологической ситуации, о принимаемых мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, текущих делах, незамедлительно реагирует на все вопросы населения. Также еженедельно по вторникам проводит приём граждан в новом онлайн-формате, по телефону. Отвечает на вопросы жителей района, помогает в решении проблем.
4)Муниципальные автономные общеобразовательные учреждения Белоярского района СОШ с. Ванзеват, СОШ с. Полноват и СОШ с. Казым обеспечены высокоскоростным интернетом, что позволяет учащимся вышеперечисленных общеобразовательных учреждений в случае перевода на дистанционное обучение обучаться в дистанционном формате.
Администрация Белоярского района
Нуви сӑӊхум мўвн йиӆуп коронавирус мәшн шимӆ хӑннєхә мәшмӑӆтӑс. Округ муниципальной 22 тӑхи кўтн щитӆ 21 тӑхийн вәӆ. Югра мўв кәща партупсы щирн, COVID-19 нємпи пӑӆтап кӑшийн ӑн мәшмӑӆты щира муй мосӆ, иса тәса ӆэщӑтман вәӆ. Пуртәнӑт тыныты тӑхийн мосты пурмасӑт иса пурайн ӆәтты рӑхӆ. Щӑӆта коронавирус мәшн ӑн мәшмаӆты пӑта вєнш щӑшкан сухӑт па панємасыя утӑт ӆәтты ищи иса пурайн рӑхӆ. Щитӑт 1, 3, 5, 10 па 50 арат вўты щир вәӆ. И щимӑщ ут тын – 15 шойт.
Верхнеказымской, Сорум, Сосновка па Лыхма кәртӑтн мир мӑӆты тӑхет рәпитӆӑт, Поӆнавӑтн па Касумн – участковой пәльницайӊӑн, Ваньщавӑт, Тўкъякӑӊ, Паштар, Вўтвош, Тәрум Ӆор вошн – фельдшерско-акушерской тӑхетн леккӑрӑт кәртӑӊ мир лекщитӆӑт. 2014-мит оӆн мир мӑӆты па лекщитты хотӑт йиӆпатсыйт, щирн тӑта муй мосӆ, иса вәӆ.
Кашӑӊ ӆўӊӑн Нуви сӑӊхум мўв хўв тӑхийн омӑсты кәртӑт вәнта «Николай Пирогов» нємпи йиңкӑң пәьница юхӑтӆ. Щирн кәртӑӊ мир тӑм хопн мӑӆты па лекщитты щир ищи тӑйӆ.
Хӑнты ясӑӊа тулмащтӑс Ирина Самсонова
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