Людмила Низамова выдвинута на пост омбудсмена по правам ребенка в Югре

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Кандидатуру Людмилы Низамовой на должность уполномоченного по правам ребенка в Югре одобрили депутаты окружного парламента.
Ранее ее кандидатуру внесла на рассмотрение думы губернатор автономного округа Наталья Комарова. Теперь, согласно регламенту назначения, необходимо получить согласование уполномоченного при президенте России по правам ребенка.
Решение о назначении омбудсмена 28 января 2021 года будет принято на очередном заседании регионального парламента с учетом мнения уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой.
Напомним, что 28 января 2021 года заканчивается второй срок полномочий действующего уполномоченного по правам ребенка в Югре Татьяны Моховиковой. В соответствии с окружным законом, один и тот же человек не может занимать данный пост более двух сроков подряд.
Людмила Низамова родилась 20 июля 1969 года в Татарстане. В 1991 году окончила Тюменский государственный университет по специальности «География». Работала учителем географии в школе №2 Сургута, преподавателем спецкурсов по географии. С 1994 года начала свою профессиональную деятельность в сфере социальной защиты населения. С сентября 2011 года по настоящее время занимает пост заместителя директора – начальника управления социальной поддержки и помощи департамента социального развития Югры. Имеет звание «Почетный член всероссийского общества инвалидов».