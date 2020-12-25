В свет вышел «Хантыйско-русский словарь»

- Русский
В Югре социально-ориентированной некоммерческой организацией «Союзом мастеров нематериального и материального культурного наследия Югры» на грант губернатора автономного округа издан «Хантыйско-русский словарь». Автором издания является «Народный мастер России» Зоя Никифоровна Лозямова, ответственным редактором – кандидат филологических наук Людмила Тихоновна Гурьева (Шульгина). Рецензентом словаря выступил доктор филологических наук, профессор Андрей Данилович Каксин.
Руководитель проекта по изданию «Хантыйско-русского словаря» Ульяна Алексеевна Данило (Молданова) отметила:
– Я благодарна грантовой поддержке губернатора Югры за возможность издать столь важный академический словарь. Это огромнейший и бесценный труд.
В данном издании предпринимается попытка представить значительный объём лексического материала, который составляет более 12 тысяч слов, словосочетаний и выражений. В словарь включены архаизмы, которые, к сожалению, сегодня мало используются в речи. Издание адресуется носителям хантыйского языка, желающим пополнить словарный запас, усовершенствовать познания о родном языке. Кроме того, «Хантыйско-русский словарь» предназначен для учителей, учащихся образовательных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, для журналистов, пишущих и вещающих на хантыйском языке, переводчиков, учёных-хантологов, а также для всех, кто интересуется хантыйским языком. «Хантыйско-русский словарь» способствует изучению и практическому овладению родным языком молодым поколением, что отчасти решит проблему утраты языка.
Также «Хантыйско-русский словарь» (З.Н. Лозямовой) доступен в сети интернет: https://www.youtube.com/watch?v=FBJ5Hn5s4Ec
Надеемся, что словарь будет способствовать сохранению хантыйского языка.
«Хантыйско-русский словарь» отправлен финно-угорским языковедам России, а также в Венгрию, Финляндию и Эстонию.
Информация СО НКО «Наследие Югры»