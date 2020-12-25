Подведены итоги конкурса на предоставление гранта губернатора для СОНКО

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По итогам второго конкурса 2020 года гранты получат 44 югорских некоммерческих организаций.
Результаты были определены ходе заседания координационного совета по предоставлению грантов губернатора Югры на развитие гражданского общества. Напомним, он формируется из числа общественных объединений, научных и иных организаций, ученых и специалистов, представителей исполнительных органов государственной власти.
Всего на участие в конкурсе было подано 154 заявки от 142 некоммерческих организаций автономного округа. Среди них было отобрано 45 социальных проектов, которые получат финансовую поддержку на общую сумму более 37 млн рублей.
В тройку лидеров второго в 2020 году конкурса вошли направления: «Охрана здоровья, пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта» – 15 победителей на сумму более 14 млн рублей; «Культура и искусство» – 7 победителей на сумму более 3 млн рублей и «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита отдельных категорий граждан» – 6 победителей на сумму более 7,5 млн рублей.
Отметим, во втором конкурсе средний балл проектов, который был сформирован по итогам работы независимых экспертов, составил 60 (в первом конкурсе – 57). Это свидетельствует о том, что участники стали подходить более ответственно к написанию проектных заявок, в том числе проходя специальные образовательные курсы, организованные центром гражданских и социальных инициатив Югры.
В конкурсе приняли участие 142 некоммерческие организации. 43 из них являются победителями предыдущих конкурсов, 54 – участвовали ранее, но не побеждали, 45 СОНКО – приняли участие в конкурсе впервые.
Перечень победителей будет опубликован на сайте в разделе «проекты НКО».
Напомним, в первом конкурсе на предоставление гранта губернатора Югры для СОНКО поддержку получили 91 проект от 80 социально ориентированных некоммерческих организаций на сумму более 60 млн рублей. 18 декабря текущего года были определены победители конкурса на грант губернатора Югры среди физических лиц, где 94 проекта югорчан получили поддержку на общую сумму более 18 миллионов рублей.