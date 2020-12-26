Ханты-Мансийск в ТОП-5 регионов-лидеров на звание народной новогодней столицы

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Ханты-Мансийск в ТОП-5 регионов-лидеров на звание народной новогодней столицы
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета

Стартовала всероссийская новогодняя акция «Народная новогодняя столица». Голосование проходит в рамках всероссийских конкурсов «Мастера гостеприимства» и «ТопБлог», организованных на платформе "Россия - страна возможностей".

Список претендентов на звание "Народной новогодней столицы" возглавляют Новороссийск, Краснодар, Ханты-Мансийск, Усть-Лабинск, Уфа и Салехард. Главная «Народная новогодняя столица» России будет определена 30 декабря.

В акции может принять участие любой желающий. Для этого необходимо разместить у себя в социальных сетях (ВКонтакте, Facebook, Instagram, Tiktok, Одноклассники) фото или видео с призывом «Встречай Новый год с …», указав название своего населенного пункта и поставив хештеги #НовыйГодВРоссии #МастераГостеприимства и #МыВместе.

В «Народную новогоднюю столицу» в 2021 году приедет десант из блогеров-экспертов от проекта «ТопБЛОГ», а «Мастера гостеприимства» снимут эксклюзивное тревел-шоу о городе.

Югра уже многим известна  с проектом «Ханты-Мансийск  - Новогодняя столица Сибири». Проект был отмечен Выставочным научно-исследовательским центром (ВНИЦ) R&C в финале IX Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2020.

Ежегодно в столице автономного округа  проходят десятки событийных мероприятий. Среди них единственная в России "Резиденция елки", всероссийский съезд Дедов Морозов и Снегурочек,  дегустация национальных блюд, знакомство с обрядами и спортивными соревнованиями коренных народов севера, SPA-фестиваль, фестиваль технических видов спорта с участием сильнейших спортсменов страны по снегоходному кроссу. Организаторами проекта выступают  администрация Ханты-Мансийска и городское управление по развитию туризма и внешних связей.  

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив.

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фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
Сб, 26/12/2020 - 09:37

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