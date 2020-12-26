Не стало известного в округе хореографа Маргариты Рябовой

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23 декабря 2020 года на 62 году жизни навсегда покинула этот мир известный в округе хореограф, носитель родного языка и традиционной культуры обских ханты, манси, общественный деятель и просто душевный, светлый, мудрый человек – Маргарита Фёдоровна Рябова.
На протяжении всей жизни Маргарита Фёдоровна занималась танцами обско-угорских народов. В 1996 году создала детский танцевальный коллектив «Тутые» («Огонёк»), а впоследствии её воспитанники сами стали исполнителями и руководителями творческих коллективов.
Тяга к национальным танцам и песням у Маргариты появилась ещё в далёком детстве. Тогда была жива её бабушка, в доме которой по праздникам собирались женщины, пели хантыйские песни, танцевали традиционные танцы. Девочка запоминала каждое движение, каждый взмах руки, каждое движение туловища, чтобы в будущем эти навыки использовать уже в своей работе.
М.Ф. Рябова годами по крупицам собирала информацию у носителей танцевального и песенного искусства. Когда-то она дала себе слово: сохранить и передать молодому поколению свои знания, умения и навыки традиционного искусства, чтобы уникальный фольклор народов ханты и манси до сегодняшних дней сохранил свою самобытность и идентичность, не забылся, не исчез со временем.
За многолетний добросовестный труд и вклад в развитие традиционного творчества обских угров хранительница традиций была отмечена многочисленными наградами. Но, пожалуй, самой главной наградой для Маргариты Рябовой стали её ученики, которые теперь достойно несут в массы уникальную танцевальную культуру ханты, манси и лесных ненцев.
Последние годы жизни Маргарита Фёдоровна провела в окружении своих дочерей: Александры, Юлии и любимых внуков, молодых жителей окружной столицы.
Маргарита Фёдоровна сохранила, передала и обучила многих, а скольких бы ещё могла… Некогда данное обещание выполнено сполна, а жизненное кредо хореографа стало неотъемлемой частью традиционного искусства обских угров.
Журналисты объединённой редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» выражают глубокие соболезнования родным и близким Маргариты Фёдоровны Рябовой. Это невосполнимая утрата для всего автономного округа. Мы навсегда запомним её как человека с огромной жизненной энергией, жизнерадостной. Её имя навсегда останется в наших сердцах.