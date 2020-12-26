Просветительский онлайн-проект Финно-угорского центра России получил высокую оценку

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Проект "Просветительский онлайн-абонемент" филиала ГРДНТ им. В.Д. Поленова "Финно-угорский культурный центр Российской Федерации" удостоен диплома лауреата I степени Всероссийского фестиваля-конкурса национально-культурных проектов "Россия: этнический комфорт". Победа одержана в номинации "Проекты, направленные на формирование актуального объективного информационного пространства в сфере межнационального культурного обмена".
Всероссийский фестиваль-конкурс национально-культурных проектов "Россия: этнический комфорт" провёл Центр культуры народов России Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова. На конкурс были представлены как реализованные проекты, так и проекты, предлагаемые к реализации в соответствии с мониторингом планов работы домов и центров народного творчества совместно с национально–культурными объединениями регионов по сохранению и развитию национальных культур народов, проживающих на территории субъектов России. Конкурс проводился при поддержке Комиссии по вопросам сохранения и развития культурного языкового многообразия народов России Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям.
В состав жюри вошли Мери Русанова, первый заместитель директора, руководитель Центра культуры народов России ГРДНТ им. В.Д. Поленова, Сергей Кулибаба, заведующий отделом национальных культур Центра культуры народов России, Мария Якунькина, заведующая отделом информации ГРДНТ им. В.Д. Поленова, Евгения Такаракова, эксперт по культуре тюркских народов отдела национальных культур Центра культуры народов России.
Идея долгосрочного проекта"Просветительский онлайн-абонемент" появилась в 2020 году, в дни режима ограничений и перехода учащихся на дистанционное обучение. Это цикл виртуальных выставочных, образовательных, музыкальных этнокультурных проектов в форматах онлайн-уроков, видеоэкскурсий и презентаций. "Онлайн-абонемент" состоит из нескольких видеоблоков. Первый –"Уроки этнографии в Сети" – видеолекции об истории, культуре и традициях финно-угорских и самодийских народов. Вторая линия – видеоэкскурсии по выставочным экспозициям Центра и предоставленным партнёрами. Третья – видеоролики выступлений творческих коллективов на различных фестивальных площадках. Все видеоматериалы размещаются на информационных ресурсах Финно-угорского культурного центра России: видеопортале finnougoria.tv, страницах в социальных сетях ВКонтакте и Facebook, Youtube-канале.
"Учитывая высокую оценку нашего проекта и его популярность у зрителей, мы решили продолжить его в следующем году с новым контентным наполнением и актуальными акцентами", – отмечает Татьяна Барахова, руководитель филиала ГРДНТ им. В.Д. Поленова "Финно-угорский культурный центр Российской Федерации".
Информационный центр "Финноугория"