Профессор Уральский и студентка Лиза знакомят с новогодними традициями финно-угорских народов

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В канун католического Рождества филиал ГРДНТ им. В.Д. Поленова "Финно-угорский культурный центр Российской Федерации" разместил на своих интернет-ресурсах видеосюжет из цикла "Уроки этнографии в Сети" на тему "Новогодние и рождественские традиции". Выпуск знакомит с обычаями и приметами, связанными у финно-угорских и самодийских народов с главными зимними праздниками.
Ссылка на урок на YouTube:https://www.youtube.com/watch?v=U28nNKMHFCE
Ссылка на урок ВК: https://vk.com/videos-151965393?z=video-151965393_456239294%2Fclub151965393%2Fpl_-151965393_-2
Ранее были размещены четыре "Урока этнографии". Их постоянные герои – анимированный профессор Уральский и студентка Лиза – раскрывают вопросы происхождения и расселения народов уральской языковой семьи, тему участия животных в событиях Великой Отечественной войны, рассказывают о сюжетных линиях и героях карело-финского эпоса "Калевала".
Серия видеолекций "Уроки этнографии в Сети" – часть проекта "Просветительский онлайн-абонемент", который зародился в период самоизоляции и затем получил дальнейшее развитие. В рамках проекта созданы видеоэкскурсии по выставкам Центра и его партнёров и видеосюжеты творческих выступлений на фестивальных концертах.
В конце 2020 года проект "Просветительский онлайн-абонемент" был признан лауреатом I степени Всероссийского конкурса актуальных национально-культурных проектов "Россия – этнический комфорт", проводимого Центром культуры народов России Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова.
Напомним, что все видеоматериалы проекта размещаются на информационных ресурсах Финно-угорского культурного центра России: видеопортале finnougoria.tv, страницах в социальных сетях ВКонтакте и Youtube-канале.
Информационный центр "Финноугория"