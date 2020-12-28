Все зимники и ледовые переправы введены в строй в Югре

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Все зимники и ледовые переправы введены в строй в Югре

2,3 тысячи километров зимних автодорог и ледовых переправ введены в эксплуатацию в Югре, по данным на 26 декабря. 22,3 километра ледовых переправ - в Березовском, Кондинском, Нижневартовском, Октябрьском, Советском, Сургутском и Ханты-Мансийском районах. Об этом сообщает служба информации портала «Открытый регион – Югра».

Установление устойчивых низких температур во второй половине декабря позволило организовать выполнение работ по устройству автозимников в соответствии со сроками и требованиями к качеству.

Соответствие объектов требованиям, установленным проектной документацией к качеству и безопасности дорожного движения, подтверждено в ходе их приемки.

С вводом в эксплуатацию зимних дорог для жителей труднодоступных населенных пунктов обеспечены устойчивое транспортное сообщение и регулярные пассажирские перевозки.

На зимних дорогах и переправах установлены соответствующие технические средства организации движения: дорожные знаки, информационные плакаты, сигнальные вехи, шлагбаумы. 52 средние и большие переправы оборудованы постами регулирования движения, на которых дополнительно к средствам организации дорожного движения устанавливаются вагоны для обогрева, туалеты и мусорные баки. Кроме того, посты оснащены спасательными средствами и средствами связи.

Пнд, 28/12/2020 - 12:55

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