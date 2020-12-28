Предварительные итоги «Операции «Ель» в 2020 году

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Предварительные итоги «Операции «Ель» в 2020 году

Природнадзором Югры совместно с полицией, начиная с 14 декабря 2020 года, на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры проводятся мероприятия по охране хвойных молодняков.

Население Югры проинформировано через СМИ о порядке и местах заготовки новогодних елей, а также месте организации елочных базаров: территориальными подразделениями и аппаратом Природнадзора Югры проведены выступления по телевидению, опубликовано 29 статей в печатных и интернет-изданиях.

С целью осуществления контроля за перевозкой хвойных молодняков автотранспортом на дорогах общего пользования создано 28 стационарных постов, 56 совместных мобильных групп. Государственными лесными инспекторами Службы проведено 87 рейдов, в том числе совместно с сотрудниками УМВД проведено 18 рейдовых мероприятий.

По итогам работы по охране хвойных молодняков в предновогодний период на 25.12.2020 территориальными подразделениями Природнадзора Югры выявлено 2 случая незаконной рубки хвойных деревьев, количество срубленных деревьев – 4. Данный факт указывает повышенную сознательность населения и эффективную профилактическую работу. Так, например в 2019 году на аналогичную дату зафиксировано 7 фактов незаконной рубки, срублено 14 деревьев.

Граждане, совершившие незаконную рубку, вызваны на составление протоколов об административном правонарушении. Штраф за совершение данного правонарушения установлен в размере от 3000 до 4000 руби

информация: Природнадзор Югры

Пнд, 28/12/2020 - 12:57

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