В Югре собрания жильцов многоквартирных домов будут проходить через ГИС ЖКХ

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В Югре собрания жильцов многоквартирных домов будут проходить через ГИС ЖКХ

Собственники жилых домов теперь могут использовать государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства в качестве площадки для проведения общих сборов жильцов.

Такой способ общения имеет ряд преимуществ - технологичный, современный и прозрачный.

Напомним, в соответствии с постановлением губернатора  Югры № 29 «О мерах по предотвращению новой короновирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» на территории автономного округа приостановлено проведение общих собраний собственников многоквартирных домов в очной форме.

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Пнд, 28/12/2020 - 14:50

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