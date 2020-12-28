В Югре собрания жильцов многоквартирных домов будут проходить через ГИС ЖКХ

- Русский
Собственники жилых домов теперь могут использовать государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства в качестве площадки для проведения общих сборов жильцов.
Такой способ общения имеет ряд преимуществ - технологичный, современный и прозрачный.
Напомним, в соответствии с постановлением губернатора Югры № 29 «О мерах по предотвращению новой короновирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» на территории автономного округа приостановлено проведение общих собраний собственников многоквартирных домов в очной форме.