Театр обско-угорских народов «Солнце» выражает соболезнования родным и близким Маргариты Фёдоровны Рябовой

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Театр обско-угорских народов «Солнце» выражает соболезнования родным и близким Маргариты Фёдоровны Рябовой

Не стало Маргариты Фёдоровны Рябовой – доброго и светлого человека, уникального хореографа и хранительницы традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера. Весь коллектив театра обско-угорских народов «Солнце» потрясен этим печальным известием.

Правы те, кто говорит, что нам ещё только предстоит осмыслить её вклад в сохранение аутентичной культуры коренных народов Югры. Мы запомним Маргариту Фёдоровну как невероятно доброго и отзывчивого человека, талантливого профессионала и сильную личность.

Из жизни ушёл прекрасный человек. Выражаем родным и близким соболезнования в этот грустный и тяжелый момент. Добрым словом помним Маргариту Фёдоровну и мы. Светлая и вечная память!

Пнд, 28/12/2020 - 14:58

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