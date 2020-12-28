В преддверии Нового года губернатор вручит югорчанам ведомственные и окружные награды

- Русский
30-31 декабря губернатор Югры Наталья Комарова в ходе рабочей поездки в Нижневартовск, Покачи, Лангепас и Сургут посетит социально-значимые объекты инфраструктуры, вручит югорчанам государственные награды и награды автономного округа.
30 декабря в Нижневартовске глава региона посетит компании «Медсервис» и «Ортисервис», обсудит их работу в период пандемии и планы по развитию производства. Также Наталья Комарова оценит реализацию проекта «Сказка на дом» центра сопровождения социальных программ и творческого развития детей и взрослых «Вектор доброты», получившего грант губернатора Югры и грант Президента Российской Федерации. С родительским комитетом Наталья Комарова примет участие в общественной приемке средней общеобразовательной школы на 1725 мест в квартале №18 восточного планировочного района Нижневартовска.
В 17:30 губернатор в режиме видеоконференцсвязи ответит на интересующие вопросы жителей Нижневартовска. Участники обсудят эффективность реализации национальных проектов и государственных программ, выработают решения для волнующих жителей задач.
«До пандемии мы встречались с вами лично в каждом муниципалитете, оценивали эффективность реализации национальных проектов и государственных программ, вырабатывали решения для актуальных, волнующих жителей задач. Вижу ваш запрос на возобновление таких встреч, прямой диалог. 30 декабря в 17:30 в прямом эфире это Нижневартовск», – написала на своей странице в Инстаграм Наталья Комарова.
Модераторами встречи выступят член общественного совета по реализации стратегии социально-экономического развития Югры Эдуард Гиниатуллин, председатель регионального центра поддержки семьи, комиссии по вопросам семейной политики общественной палаты Югры Вероника Матвиенок, директор центра развития молодежных инициатив «АртСреда» Андрей Ольховский.
«Президент Российской Федерации Владимир Путин определил стратегические приоритеты развития на предстоящие 10 лет. Реализация их должна ответить на запросы жителей каждого города, поселка, каждой семьи. Как это сделать - решим на наших онлайн-встречах», - добавила губернатор.
Трансляция прямого эфира состоится в аккаунтах главы региона в «Инстаграм», «ВКонтакте», «Одноклассниках», в группе региона «Югра» в социальной сети «ВКонтакте». Вопросы и предложения принимаются в комментариях к соответствующим постам.
31 декабря в Сургуте Наталья Комарова поздравит работников станции скорой помощи с наступающим Новым годом и примет участие в федеральной акции «Новый год в каждый дом». Также состоится встреча с участниками долевого строительства «ЖК «Любимый».
Кроме того, в Сургуте губернатор автономного округа проведет рабочую встречу с директором ПАО «Сургутнефтегаз» Владимиром Богдановым. На повестке - обсуждение сотрудничества компании с Югрой, развитие отрасли и совместные планы на 2021 год.