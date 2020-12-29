Уважаемые читатели газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос», интернет-издания «Ханты Манси Мир»!

- Русский
- Хантыйский
- Мансийский
В уходящем 2020 году для вас, уважаемые читатели, работали журналисты и внештатные корреспонденты объединённой редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос».
От всей души приветствуем наших преданных читателей, с которыми национальная редакция прожила ещё один год. Сегодня мы адресуем вам наши добрые пожелания.
Завершается памятный год 75-летия со дня Великой Победы и 90-летия со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа. В течение года на страницах наших газет и сайта мы рассказывали о воинах-обских уграх, тружениках тыла, внёсших великий вклад в разгром немецко-фашистких захватчиков, о людях, благодаря которым Югра стала одним из передовых регионов России, мы вместе радовались успехам наших земляков. Мы переживаем сложный период пандемии, связанный с новой коронавирусной инфекции. Надеемся, что в новом году мы всем миром победим эту болезнь.
Новый год – это очередной этап нашей жизни. И каким он будет, зависит только от нас. Пусть новогодняя ночь будет по-настоящему волшебной. Желаем здоровья, удачи, добра и мира! Берегите родных и цените друзей. И пусть вера вас не покидает, надежда будет постоянным спутником, и любовь всегда живет в ваших сердцах!
Читайте, звоните, пишите! Мы всегда рады вестям от вас. До встречи в новом году с новыми мыслями, идеями и планами!
Коллектив национальной редакции
Мӑнум 2020-мит оӆн мўӊ «Хӑнты ясӑӊ» па «Луима сэрипос» газетайӊӑӆўв ёхӆўв нын пӑтана рәпитсўв, әмӑщ айкеӆӑт, путрӑт, арӑт хӑншсўв.
Сӑм хӑрӆўв вўш эвӑӆт нынана вән вўща па хошум ясӊӑт китӆўв.Тӑм ӆавӑрт 2020-мит оӆ мўӊ иха, инумӑсн, иӛрн вәсўв па рәпитсўв, еӆӆы ищиты щи вещката па тарма рәпитты питӆўв, нын пӑтана әмӑщ айкеӆӑт, путрӑт, йис путрӑт, арӑт хӑншты питӆўв.
Тӑм оӆн мўӊ Вуӆаӊ Отечественной ӆаӆьн нух питум хӑтӆ вўш эвӑӆт 75-мит тӑӆ па Ёмвош округев сєма питум хӑтӆ вўш эвӑӆт 90 оӆ постӑсўв, щирн хӑнты, вухаӆь солтатӆўв, щи ӆавӑрт пурайн тарма рәпитум мир, Югра мўвев пӑта вещката рәпитум хуятӑт оӆӑӊӑн нәмӑӆмасўв па м путрӑт хӑншсўв. Мўӊ иха Югра мўв арсыр кӑсупсэтн нух питум ёхӆўв пӑта амӑтсўв, щи тумпи иса мўвев мир пиӆа йиӆуп коронавирус мәш пиӆа тарӑнӆасӑт. Йиӆуп 2021-мит оӆн щи ӆавӑрт мәш йира ат мӑнӆ!
Йиӆуп 2021-мит оӆ пиӆа! Уяӊа-пищӑӊа, хоттєӆ ёхӆан, рәтӆан, ӆәхӑсӆан пиӆа вәӆаты, ӆавӑӆман тӑяты! Еӆӆы м нумӑсн вәӆаты, рәпитаты!
Ӆўӊтаты, хӑншаты, карты кеӆ хўват путӑртты! Мўӊ иса пурайн м айкеӆӑт пӑта амтӑтьӆяӆўв.
«Хӑнты ясӑӊ» па «Луима сэрипос» газетайӊӑӆўвн рәпитты ёх
Ювле хультнэ 2020 тлт мн редакция мхум ос внештатный корреспондентыт нн мгсылын св рӯпитасӯв.
Ōс акв тл ювле ты хульты, нн мн ётув акв мгылтрс мсын, мнав ловиньтым, мнавн нтым.
Ювле хультнэ тлув Победа хталув 75 тлэ лыс ос Югра мв 90 тлэ твлыс. Тл сыс мн св потыр хнтлум ос та порат рӯпитам мхманув урыл хассӯв, хотьютанув хнтлым тот та патсыт. Св мньщиянув ос хантыянув тэ-хталэ рӯпитым Победа хтал ляпамтасыт, ӯйхул кттын-паттысыт ос хӯл алыщласыт, яныг лн тварттасыт. Тн раныл хосыт округув щёлыӈыг мтыс. Ань ос лккаранув ос мт хтпанув коронавирус хащтл гм ёт капыртгыт, та мгыс св рӯпата вргыт. Мн яныг номт пинв, ты гмыл мтыт тл нмхотьют воссыг ул вос мты.
Йильпи тл – ты с акв йильпи лупса. Тлув манхурипаг паты, мн мнти ты кастыл ёмас врмаль вос врв, кркамыг вос лв. Йильпи тл ёхтын т тра ёмасыг вос лы. Ннан мн св ст, св щунь ос пустгыл лнэ лтыӈ лвв, м янытыл мхум халанылт мирыӈыщ вос лгыт! Ляпа мхманын ӯргалым ньщн, юртхтпанын янытлн. Ёмас тлан агтн, номт пинн ос ксыӈ лумхлас сымт рупса вос лы!
Ннанныл мн акваг пищмат ӯрв. Мнав ловиньтн, свонитн, хансн!
Ханты ос мньщи газетагт рӯпитан мхум