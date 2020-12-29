Уважаемые читатели газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос», интернет-издания «Ханты Манси Мир»!

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Уважаемые читатели газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос», интернет-издания «Ханты Манси Мир»!

В уходящем 2020 году для вас, уважаемые читатели, работали журналисты и внештатные корреспонденты объединённой редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос».

 

От всей души приветствуем наших преданных читателей, с которыми национальная редакция прожила ещё один год. Сегодня мы адресуем вам наши добрые пожелания.

 

Завершается памятный год 75-летия со дня Великой Победы и 90-летия со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа. В течение года на страницах наших газет и сайта мы рассказывали о воинах-обских уграх, тружениках тыла, внёсших великий вклад в разгром немецко-фашистких захватчиков, о людях, благодаря которым Югра стала одним из передовых регионов России, мы вместе радовались успехам наших земляков. Мы переживаем сложный период пандемии, связанный с новой коронавирусной инфекции. Надеемся, что в новом году мы всем миром победим эту болезнь.

 

Новый год – это очередной этап нашей жизни. И каким он будет, зависит только от нас. Пусть новогодняя ночь будет по-настоящему волшебной. Желаем здоровья, удачи, добра и мира! Берегите родных и цените друзей. И пусть вера вас не покидает, надежда будет постоянным спутником, и любовь всегда живет в ваших сердцах!

 

Читайте, звоните, пишите! Мы всегда рады вестям от вас. До встречи в новом году с новыми мыслями, идеями и планами!

 

Коллектив национальной редакции

Ешӑк хӑнты, вухаӆь мирӊӑӆўв, «Хӑнты ясӑӊ» па «Луима сэрипос» газетайӊӑӆўв, «Хӑнты Манси Мир» сайт ӆўӊӑтты ёх!

Мӑнум 2020-мит оӆн мўӊ «Хӑнты ясӑӊ» па «Луима сэрипос» газетайӊӑӆўв ёхӆўв нын пӑтана рәпитсўв, әмӑщ айкеӆӑт, путрӑт, арӑт хӑншсўв.

Сӑм хӑрӆўв вўш эвӑӆт нынана вән вўща па хошум ясӊӑт китӆўв.Тӑм ӆавӑрт 2020-мит оӆ мўӊ иха, инумӑсн, иӛрн вәсўв па рәпитсўв, еӆӆы ищиты щи вещката па тарма рәпитты питӆўв, нын пӑтана әмӑщ айкеӆӑт, путрӑт, йис путрӑт, арӑт хӑншты питӆўв.

Тӑм оӆн мўӊ Вуӆаӊ Отечественной ӆаӆьн нух питум хӑтӆ вўш эвӑӆт 75-мит тӑӆ па Ёмвош округев сєма питум хӑтӆ вўш эвӑӆт 90 оӆ постӑсўв, щирн хӑнты, вухаӆь солтатӆўв, щи ӆавӑрт пурайн тарма рәпитум мир, Югра мўвев пӑта вещката рәпитум хуятӑт оӆӑӊӑн нәмӑӆмасўв па м путрӑт хӑншсўв. Мўӊ иха Югра мўв арсыр кӑсупсэтн нух питум ёхӆўв пӑта амӑтсўв, щи тумпи иса мўвев мир пиӆа йиӆуп коронавирус мәш пиӆа тарӑнӆасӑт. Йиӆуп 2021-мит оӆн щи ӆавӑрт мәш йира ат мӑнӆ!

Йиӆуп 2021-мит оӆ пиӆа! Уяӊа-пищӑӊа, хоттєӆ ёхӆан, рәтӆан, ӆәхӑсӆан пиӆа вәӆаты, ӆавӑӆман тӑяты! Еӆӆы м нумӑсн вәӆаты, рәпитаты!

Ӆўӊтаты, хӑншаты, карты кеӆ хўват путӑртты! Мўӊ иса пурайн м айкеӆӑт пӑта амтӑтьӆяӆўв.

«Хӑнты ясӑӊ» па «Луима сэрипос» газетайӊӑӆўвн рәпитты ёх

 

«Ханты ясаӈ» , «Лӯим срипос» газетаг ос «Ханты Манси Мир» ищхӣпыӈ лпсув ловиньтан тил мхумтнув!

Ювле хультнэ 2020 тлт мн редакция мхум ос внештатный корреспондентыт нн мгсылын св рӯпитасӯв.

Ōс акв тл ювле ты хульты, нн мн ётув акв мгылтрс мсын, мнав ловиньтым, мнавн нтым.

Ювле хультнэ тлув Победа хталув 75 тлэ лыс ос Югра мв 90 тлэ твлыс. Тл сыс мн св потыр хнтлум ос та порат рӯпитам мхманув урыл хассӯв, хотьютанув хнтлым тот та патсыт. Св мньщиянув ос хантыянув тэ-хталэ рӯпитым Победа хтал ляпамтасыт, ӯйхул кттын-паттысыт ос хӯл алыщласыт, яныг лн тварттасыт. Тн раныл хосыт округув щёлыӈыг мтыс. Ань ос лккаранув ос мт хтпанув коронавирус хащтл гм ёт капыртгыт, та мгыс св рӯпата вргыт. Мн яныг номт пинв, ты гмыл мтыт тл нмхотьют воссыг ул вос мты.

Йильпи тл – ты с акв йильпи лупса. Тлув манхурипаг паты, мн мнти ты кастыл ёмас врмаль вос врв, кркамыг вос лв. Йильпи тл ёхтын т  тра ёмасыг вос лы. Ннан мн св ст, св щунь ос пустгыл лнэ лтыӈ лвв, м янытыл мхум халанылт мирыӈыщ вос лгыт! Ляпа мхманын ӯргалым ньщн, юртхтпанын янытлн. Ёмас тлан агтн, номт пинн ос ксыӈ лумхлас сымт рупса вос лы!

Ннанныл мн акваг пищмат ӯрв. Мнав ловиньтн, свонитн, хансн!

Ханты ос мньщи газетагт рӯпитан мхум

Втр, 29/12/2020 - 11:16

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628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

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Ханты ясанг
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Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

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Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

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