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В период пандемии на передовой оказались врачи, фельдшеры, медсестры, водители скорой помощи. Спасибо врачам и работникам Казымской участковой больницы, которые 24 часа на своём посту и всегда спешат на помощь к больным. Примите нашу бесконечную благодарность за ваш самоотверженный труд, за ежедневный подвиг ради нас всех!
Стихотворение Канев Григорий Петрович посвящает всем, кто работает в эти дни.
Слава медикам России!
Пандемия темной силой
охватила шар земной.
В медицинских масках люди
Ходят летом и зимой.
Все от вируса страдают
Будь ты стар или юнец.
И в неведеньи гадают
Где же ковиду конец?
Разработали вакцину!
Сообщение в сети.
Грудью встала медицина
У ковида на пути!
И в зашторенных палатах,
В красной зоне, как в бою
Люди в белых спецхалатах
Славят Родину свою.
Им в скафандрах от ковида
Эту чашу пить до дна.
Пусть под маской лиц не видно
Но душа в глазах видна!
Слава всем кто в пандемию
Рук своих не опустил.
Слава медикам России
Кто Ковид не пропустил!
Слава всем кто это время
Хоть кому- то в чем помог!
Кто разделит с ними бремя до конца
Храни вас бог!
Светлана Рандымова
Тӑм оӆн ӆавӑрт пандемия пурайн иса тохтурӑт, лекщитты нєӊӑт, «Скорая помощь» машинайн ӊхты ёх мєт ар рәпитӆӑт. Щирн мўӊ ӆӑӊхаӆўв лупты вән пәмащипа ясӑӊ Касум вошн пәӆьницайн рәпитты хуятӑта. Ӆыв мирева нётман атӆ-хӑтӆ ӆыв вєрӆаӆ тәӆӑт, мир лекщитӆӑт. Йиӆуп оӆн тӑӆаӊа, ма вәӆаты! Григорий Петрович Канев нын пӑтӑна стихотворения хӑншӑс, щӑта Россия мўвев иса леккӑрӑта, пәӆьницайн рәпитты хуятӑта вән пәмащипа ясӊӑт тәӆ ӆыв ӆавӑрт па мєт вуӆаӊ рәпатаеӆ пӑта!
Светлана Рандымова хӑншум айкеӆ хӑнты ясӑӊа тулмащтӑс Надежда Рагимова