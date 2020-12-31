Новогоднее поздравление полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Владимира Якушева

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Новогоднее поздравление полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Владимира Якушева

Поздравления с новым годом жителям Югры направил полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимир Владимирович Якушев.

Чт, 31/12/2020 - 14:55

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