Вопросы и предложения жителей Когалыма обсудят онлайн

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Вопросы и предложения жителей Когалыма обсудят онлайн

Онлайн-встречу с жителями Когалыма по вопросам реализации национальных проектов на территории города проведет губернатор Югры Наталья Комарова в своих аккаунтах в социальных сетях «Инстаграм»«ВКонтакте»«Одноклассники» 15 января.

«Национальные проекты «Демография», «Образование», «Жилье и городская среда», «Малое и среднее предпринимательство», «Экология», ваши предложения по развитию муниципалитета – предмет моей онлайн-встречи с жителями Когалыма в пятницу, 15 января, в 10:00», - написала Наталья Комарова, обращаясь к жителям муниципалитета.

Кроме того, в ходе встречи Губернатор, администрация города, представители исполнительных органов государственной власти дадут ответы на проблемные и актуальные вопросы жителей, поступившие в комментариях к анонсам встречи, а также через систему «Инцидент».

Модераторами прямого эфира станут гражданский активист, доброволец Диана Бабинец, волонтер Победы, медиаволонтер Алена Личманцева, заместитель председателя Общественной палаты Югры Алсу Маганова.

Вопросы и предложения принимаются в комментариях к соответствующим постам, размещенным в социальных сетях «Инстаграм», «ВКонтакте», «Одноклассники». Самые актуальные будут заданы во время прямого эфира. На вопросы, которые не попадут в эфир, обязательно будут даны ответы от органов власти и команды «Инцидент».

 

Трансляция прямого эфира состоится в аккаунтах главы региона в «Инстаграм», «ВКонтакте», «Одноклассниках», в группе региона «Югра» в социальной сети «ВКонтакте».

 

Втр, 12/01/2021 - 13:27

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