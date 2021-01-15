В 2021 году в труднодоступных поселениях Нижневартовского района увеличат скорость интернета

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Скорость доступа к сети интернет в общеобразовательных учреждениях, расположенных в труднодоступных населенных пунктах района, будет увеличена до 50 Мбит/с. Об этом сообщила начальник управления образования и молодёжной политики администрации Нижневартовского района Маргарита Любомирская. Она пояснила, данная работа будет проведена до октября 2021 года в целях повышения качества дистанционного обучения в соответствии с Федеральным проектом «Информационная инфраструктура» национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации».
Стоит отметить, в настоящее время все общеобразовательные учреждения Нижневартовского района, расположенные в труднодоступных и отделенных населенных пунктах, имеют доступ к сети интернет, что позволяет обеспечить переход на дистанционное обучение со стороны общеобразовательных учреждений.
Людмила Теткина