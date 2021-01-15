Жители деревни Кимкьясуй Берёзовского района живут без сотовой связи и не имеют доступа к высокоскоростному интернету

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В настоящее время для жителей деревни Кимкьясуй главной проблемой является отсутствие сотовой связи и доступа к сети интернет. В 2019 году высокоскоростным интернетом были обеспечены село Саранпауль, деревня Ломбовож и посёлок Сосьва, а вот деревня Кимкьясуй осталась в стороне от технического прогресса. Крайне остро эту проблему семьи с детьми отдалённого поселения почувствовали весной, когда из-за угрозы распространения коронавируса всех школьников и студентов перевели на дистанционное обучение.
В деревне функционирует комплекс начальная школа-сад, которая является филиалом Саранпаульской школы. В образовательном учреждении обучается 15 учеников,14 детей посещают детский сад. В последние годы в поселении заметно повысилась рождаемость, но были времена, когда в школе обучалось всего 3-4 ученика. Так как в деревне работает только начальная школа, дети 5-11 классов учатся в посёлке Сосьве и живут в пришкольном интернате.
Наша редакция сделала официальный запрос на имя главы администрации Берёзовского района В.И. Фомина. В администрации Берёзовского района нам подтвердили, что в настоящее время в деревне Кимкьясуй отсутствует возможность доступа к сети интернет через проводные сети связи. По их мнению, это обусловлено экономической нецелесообразностью строительства наземных магистральных каналов связи операторами как фиксированной, так и мобильной связи. Вместе с тем жители имеют возможность возмездного коллективного спутникового доступа к сети интернет по технологии Wi-Fi и индивидуального спутникового доступа.
Для индивидуального доступа к сети интернет через сети спутниковых операторов связи жителям деревни предлагают приобрести индивидуальный комплект приемо-передающего спутникового оборудования и подать заявку оператору связи для монтажа оборудования.
Кроме этого, специалисты администрации сообщили, в 2020 году в рамках реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика» по подключению к сети интернет социально-значимых объектов ПАО «Ростелеком» подключило к сети интернет пожарную команду деревни Кимкьясуй через спутниковое оборудование. В 2021 году через спутниковое оборудование планируется подключение ещё двух социально-значимых объектов – фельдшерско-акушерского пункта и начальную школу.
Супруги Алена и Илья Монины, проживающие в деревне Кимкьясуй, воспитывают 8 детей, четверо из них – это школьники, два студента и двое младших посещают детский сад. Семья Мониных имеет доступ к сети интернет, они приобрели спутниковое оборудование.
Многодетная мама рассказывает: «В начале мы купили оборудование за 21 тысячу рублей, оно проработало два года, ежемесячная плата составляла 1700 рублей. Интернет работал очень плохо, поэтому перешли на другого оператора, снова купили оборудование. Теперь абонентскую плату платим 1500 рублей в месяц, но интернет также работает плохо. У нас старшие дети студенты, дочка Валя учится в Ханты-Мансийском технолого-педагогическом колледже на 4 курсе. Её пришлось отправить к родственникам в Хулимсунт, для того, чтобы закрыть практику. Сын Андрей учится в Политехническом колледже в городе Белоярском на 3 курсе, сейчас находится дома и учится на удалёнке. Из-за сбоя интернет у нас долгое время не работал, поэтому сын не смог вовремя сдать все задания, теперь вот сдает долги. Сейчас нам предлагают перейти на другого оператора и снова купить оборудование. А кто нам даст гарантию, что этот спутниковый интернет будет хорошо работать? Одним словом, для нас это большая проблема, особенно сейчас, когда студенты учатся в дистанционном формате. Мы с мужем оба работаем, но очередная покупка оборудования для спутникового интернета больно ударит по нашему семейному бюджету. А в деревне есть семьи, которые живут без интернета, потому что не могут себе этого позволить».
Между тем до конца января 2021 года студенты и школьники 6-11 классов продолжат учиться дистанционно. Соответствующее распоряжение 22 декабря подписала губернатор Югры Наталья Комарова. Учащимся сузов, вузов и учреждений дополнительного образования региона лекции рекомендовано проводить удалённо, а практические занятия очно с разведением потоков по разным аудиториям. В режиме онлайн по-прежнему будут работать только те школы, где численность учащихся в 1,5 и больше раз превышает плановую вместимость. В таком же формате работают те образовательные организации, в которых есть заболевшие педагоги.
Также необходимо добавить, в Югре реализуются уникальные проекты «Стойбищная школа-сад», а также «IT-стойбище», в рамках которых доступ к сети интернет получают коренные малочисленные народы Севера, проживающие в отдаленных поселениях и на территориях традиционного природопользования. И, к большому сожалению, жители деревни Кимкьясуй остались в стороне и от таких уникальных проектов.
Людмила Теткина