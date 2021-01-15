Дистанционный формат работы открыл новые возможности для работающих югорчан

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Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в экспертной дискуссии «Станет ли дистанционная занятость будущей моделью рынка труда?» Гайдаровского форума, который в эти дни проходит в Москве.
Глава региона подчеркнула, что с весны 2020 года по 1 января нынешнего года численность югорчан, работающих в дистанционной форме, выросла практически в 3 раза. В первую очередь, это коснулось органов власти и местного самоуправления, оказания услуг.
«Мы на себе отрабатывали современные модели рынка труда. В любом случае дистанционный способ работы включен в такие модели, поэтому нам нужно быть готовыми к этому», – отметила Наталья Комарова.
По ее словам, оценив изменения мирового рынка труда в сторону внедрения дистанционных форм деятельности, Ханты-Мансийский автономный округ приступил к созданию соответствующей инфраструктуры. Одним из результатов такой работы стал показатель обеспечения населения доступом в интернет – по этому критерию регион в числе лидеров в России.
«В Югре в том числе реализуется проект по созданию IT-стойбищ, благодаря чему доступом в интернет обеспечиваются представители коренных малочисленных народов Севера, постоянно проживающие в тайге», – добавила губернатор.
Говоря о возможностях использования дистанционных технологий труда, глава региона подчеркнула, что наибольшим объемом таких возможностей обладает креативный кластер.
Помимо прочего, внедрение удаленных форм деятельности стирает границы между субъектами, странами, предоставляет специалистам возможность работать в любой точке мира, при этом находясь в своем родном регионе, повышает конкурентоспособность работников. «Это очень важно, так как у человека должен быть выбор, – сказала Наталья Комарова. – При этом в этих процессах возрастает роль министерства труда и социальной защиты России, так как ведомство выполняет колоссальный объем работы, требующий государственного регулирования».
В ходе дискуссии губернатор в числе перспективных направлений применения дистанционных форм труда назвала создание рабочих мест для людей с инвалидностью. По ее словам, такие формы дают данной категории населения возможность осуществлять профессиональную деятельность.
Глава региона подчеркнула, что сегодня субъектам страны необходимо нарабатывать опытную базу, положительные практики использования дистанционных и комбинированных форм трудовой деятельности.
Кроме того, важно наработать как на федеральном, так и на региональном уровнях рекомендации для тех профессий, которые возможно перевести на удаленный или комбинированный формат работы; разработать образовательные программы для специалистов, а также правовую базу для защиты прав и интересов работников.
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков в ходе общения сообщил, что в допандемическом периоде в России в дистанционном формате трудились около 30 тысяч человек. Но в 2020 году – в период распространения новой коронавирусной инфекции – их численность в отдельные периоды достигала около 6 миллионов – практически 11 процентов от всего трудоспособного населения страны.
«На сегодняшний день динамика постепенно снижается, в том числе за счет снятия определенных ограничений. В настоящее время насчитывается около 3,7 миллиона человек, занятых в профессиональной деятельности с применением удаленных технологий труда, или 6 процентов от всех работников. Полагаю, что после снятия всех ограничений численность занятых в дистанционном формате еще снизится, достигнув отметки на уровне 5 процентов, или 2,7-2,8 миллиона человек», – констатировал министр.
В ходе экспертной дискуссии ее участники обсудили масштабы распространения дистанционной занятости в мире и России, дополнительные изменения в методах регулирования этой деятельности в трудовом законодательстве, интенсивности и производительность труда.
Напомним, что Гайдаровский форум – ежегодное международное мероприятие, объединяющее известных экспертов, представителей органов власти, общественных и политических деятелей, предпринимателей. В нынешнем году он проходит 14-15 января в очно-дистанционном формате в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
Форум нацелен на привлечение ведущих мировых ученых и практиков к обсуждению социально-экономических и политических проблем; поддержание непрерывного экспертного диалога по ключевым вопросам; выработку стратегических предложений и рекомендаций по развитию национальной экономики.
Информация предоставлена Департаментом общественных и внешних связей Югры