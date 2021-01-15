Югра – в числе лучших по итогам акции «Вода России»

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Югра – в числе лучших по итогам акции «Вода России»

Ханты-Мансийский автономный округ вошел в десятку лучших регионов страны по реализации всероссийского проекта по уборке берегов от мусора «Вода России». Итоги были подведены министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

В течение 2020 года было убрано 301,8 километра прибрежных территорий водных объектов. В мероприятиях приняло участие 27 044 югорчанина, которые очищали городские общественные водоемы, места отдыха. Отметим, в 2019 году очищенная территория составила 290,38 км, что соответствовало 13 месту.

Данная акция направлена на достижение приоритетных задач, установленных национальным проектом «Экология» с привлечением добровольцев. Цель — ежегодно очищать от мусора берегов и прибрежных зон.

Информация предоставлена Департаментом общественных и внешних связей Югры

Пт, 15/01/2021 - 16:32

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