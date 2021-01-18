Реестр объектов нематериального культурного наследия народов Югры пополнился новыми именами

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В окружном Доме народного творчества в дистанционном формате состоялось заседание экспертной комиссии по формированию Реестра объектов нематериального культурного наследия народов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Мероприятие прошло в конце декабря 2020 года.
В ходе заседания эксперты приняли решение включить в раздел «Носители, исполнители, мастера фольклора коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» окружного Реестра новых мастеров фольклора – Айваседу Павла Янчевича, Курганову Галину Михайловну, Самбиндалову Елену Константиновну и Шульгину Ульяну Николаевну из Белоярского, Березовского, Нижневартовского районов.
Кроме этого, эксперты обсудили шесть заявок, претендующих на включение в Реестр, по направлениям: «Исполнительские искусства» и «Техники и технологии». Так, по результатам заседания принято решение о включении в раздел «Исполнительские искусства» Реестра четырёх песен из репертуара медвежьих игрищ казымских хантов - «Вошъюган миш нэ ар» («Песня покровительницы реки Вошъюган»), «Пилтанг каланг лапат вoрт» («Семеро духов у ворот с перевесами»), «Хаймас» («Первопредок»), «Пусал ов ики» («Покровитель устья протоки») и объектом «Традиция игры на санквылтапе у манси Северной Сосьвы». Раздел «Техники и технологии» пополнился котцовым способом ловли рыбы у кондинских манси.
Реестр объектов нематериального культурного наследия народов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры ведется с 2014 года (www.ugra-nasledie.ru) . Основная его цель – сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Югры.
Изначально электронный ресурс формировался по четырем направлениям: устное народное творчество, исполнительские искусства, празднично-обрядовая культура, техники и технологии. В 2017 году был введен раздел «Носители, исполнители и мастера фольклора коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
Говоря о правилах подачи документов на внесение в окружной Реестр, заведующая отделом национальных культур окружного Дома народного творчества Светлана Нестерова пояснила:
– Заседание экспертного совета проходит два раза в год, в мае и в конце декабря. Заявку на внесение в реестр может подать любая организация, главное требование, чтобы она имела статус юридического лица.
Также хочу отметить, что согласно окружному закону «О фольклоре коренных малочисленных народов Севера» носители фольклора – это люди, относящееся к коренным малочисленным народам и владеющее фольклорной информацией, исполнитель фольклора – это люди, исполняющие или представляющие фольклор в соответствии с традициями своего народа. И к ним за достоверной и правильной информацией могут обратиться ученые и люди, интересующиеся культурой северных народов.
На данном этапе мы пытаемся добиться того, чтобы «Мастера фольклора» имели возможность не только давать достоверную информацию, но и могли преподавать фольклор в образовательных организациях и учреждениях культуры независимо от наличия специального образования. Этот пункт прописан в окружном законе о фольклоре. Также они могут создавать собственные школы-мастерские национальных фольклорных традиций. Кроме этого, «Мастер фольклора» в дальнейшем может получить звания, льготы и т.п., которые предусмотрены для работников культуры.
В округе у нас есть премия «Мастера художественных промыслов и ремесел», и мы сейчас работаем над тем, чтобы на уровне департамента культуры Югры подобную ежегодную премию давали и мастерам фольклора.
По вопросам, касающимся особенностей подачи заявок для включения в Реестр, можно обратиться к заведующей отделом национальных культур Окружного Дома народного творчества Светлане Николаевне Нестеровой. Электронный адрес: nesterovasn@odntugra.ru.
Людмила Теткина