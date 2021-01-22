В труднодоступных поселениях Югры заработают мобильные прививочные пункты

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В России началась массовая вакцинация населения, прививочная кампания идёт и в нашем регионе. Для югорчан доступна запись на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции с использованием услуги «Запись на прием к врачу» через госуслуги. По состоянию на 21 января на вакцинацию от COVID-19 через портал записалось 1 441 человек.
По словам заместителя директора департамента здравоохранения Елены Касьяновой, Югра ожидает седьмой транш вакцины от новой коронавирусной инфекции в объёме 20 тысяч доз. Всего вакциной до февраля планируется привить 109 700 человек.
«Принята стратегия развития иммунопрофилактики инфекционных болезней до 2025 года. Основной акцент - доступность для жителей. Подготовлено 79 прививочных пунктов, включая мобильные. Они будут развертываться в труднодоступных отдаленных поселениях. Благодаря тому, что сейчас работают зимники, акцент будет сделан на районы, «холодовая цепь» позволяет это сделать», - сказала Елена Касьянова. Такие данные она озвучила в ходе заседания Общественного совета по реализации стратегии социально-экономического развития Югры до 2030 года, состоявшегося 21 января под председательством губернатора Югры Натальи Комаровой. Его участники обсудили повышение устойчивости социально-экономической системы к эпидемиологическим угрозам.
Кроме этого, участники совещания обсудили план мероприятий по реализации в регионе Года науки и технологий, Года знаний.
«На федеральном уровне утверждена программа фундаментальных научных исследований до 2030 года. Год науки и технологий в нашем регионе должен стать годом развития интеллектуального потенциала, создания системы внедрения результатов научных исследований», - сказала Наталья Комарова.
Член общественного совета при департаменте образования и молодежной политики Югры Ирина Райчук рассказала, что всего в план Года знаний в Югре включено 85 мероприятий, в план Года науки и технологий в Югре – 99 мероприятий.
Людмила Теткина