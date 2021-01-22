Каждую десятую посылку югорчане отправляют по номеру телефона

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Каждую десятую посылку югорчане отправляют по номеру телефона

Посылки из Югры всё чаще отправляют на адресата по номеру телефона, а не традиционным способом – по почтовому адресу.  Новый цифровой сервис Почты России стал доступен благодаря мобильному приложению и уже нашел своих приверженцев: продавцов, использующих онлайн-площадки, представителей блогерской среды и активных участников социальных сетей.

Данная функция особенно популярна у клиентов, которые отправляют больше двух посылок в месяц и используют социальные сети для поиска своих потенциальных покупателей. В свою очередь, для них отправка по одному лишь номеру телефона   упрощает взаимодействие с продавцом.

Чтобы воспользоваться новым цифровым сервисом, нужно скачать мобильное приложение Почты России. Далее, активировать в нём функцию приема отправлений по номеру телефона.

Такое отправление поможет сохранить персональные данные в секрете: отправителю будет виден только город доставки и индекс получателя без ФИО и адреса. Отправитель вводит номер телефона получателя, тут же оформляет предоплату и получает особый штрих-код для онлайн отслеживания посылки получателем. При оформлении отправки сотрудник почты отсканирует этот штрих-код, распечатает его и наклеит на посылку.

Стоит добавить, что ежедневно новую функцию подключают в мобильном приложении Почты России тысячи пользователей. Почта России стала первым логистическим оператором, который предложил своим клиентам подобную услугу.

 

Информационная справка

УФПС ХМАО-Югры – филиал ФГУП «Почта России» – ведущий почтовый оператор Югры. Включает в себя 214 отделений почтовой связи, 103 из которых расположены в сельской местности, в том числе в удалённых и труднодоступных населённых пунктах округа. Ежегодно Ханты-Мансийский филиал Почты России доставляет более 37 млн писем и порядка 1 млн посылок. Филиал обслуживает около 93 тысяч подписчиков в Югре, которым доставляется более 10 млн экземпляров печатных изданий в год.

 

Пт, 22/01/2021 - 11:24

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