Каждую десятую посылку югорчане отправляют по номеру телефона

- Русский
Посылки из Югры всё чаще отправляют на адресата по номеру телефона, а не традиционным способом – по почтовому адресу. Новый цифровой сервис Почты России стал доступен благодаря мобильному приложению и уже нашел своих приверженцев: продавцов, использующих онлайн-площадки, представителей блогерской среды и активных участников социальных сетей.
Данная функция особенно популярна у клиентов, которые отправляют больше двух посылок в месяц и используют социальные сети для поиска своих потенциальных покупателей. В свою очередь, для них отправка по одному лишь номеру телефона упрощает взаимодействие с продавцом.
Чтобы воспользоваться новым цифровым сервисом, нужно скачать мобильное приложение Почты России. Далее, активировать в нём функцию приема отправлений по номеру телефона.
Такое отправление поможет сохранить персональные данные в секрете: отправителю будет виден только город доставки и индекс получателя без ФИО и адреса. Отправитель вводит номер телефона получателя, тут же оформляет предоплату и получает особый штрих-код для онлайн отслеживания посылки получателем. При оформлении отправки сотрудник почты отсканирует этот штрих-код, распечатает его и наклеит на посылку.
Стоит добавить, что ежедневно новую функцию подключают в мобильном приложении Почты России тысячи пользователей. Почта России стала первым логистическим оператором, который предложил своим клиентам подобную услугу.
Информационная справка
УФПС ХМАО-Югры – филиал ФГУП «Почта России» – ведущий почтовый оператор Югры. Включает в себя 214 отделений почтовой связи, 103 из которых расположены в сельской местности, в том числе в удалённых и труднодоступных населённых пунктах округа. Ежегодно Ханты-Мансийский филиал Почты России доставляет более 37 млн писем и порядка 1 млн посылок. Филиал обслуживает около 93 тысяч подписчиков в Югре, которым доставляется более 10 млн экземпляров печатных изданий в год.