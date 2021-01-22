В Югре выберут лучшее культурно-досуговое учреждение

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Окружной Дом народного творчества начинает приём заявок на участие в конкурсе на лучшее культурно-досуговое учреждение муниципального уровня в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Конкурс позволит оценить эффективность деятельности культурно-досуговых учреждений и качество их работы.
Органы управления культурой в муниципальных образованиях самостоятельно определят достойных участников от территории, которые и примут непосредственное участие в конкурсе. Согласно Положению, от муниципального образования «городской округ» в конкурсе может принять участие одно КДУ, от муниципального образования «муниципальный район» - не более двух.
Заявки от Органов управления культурой будут приниматься до
1 марта 2021 года на электронный адрес odntugra@yandex.ru с пометкой «Лучшее КДУ». Узнать более подробную информацию о конкурсе и условиях участия можно по телефону 8-3467-33-53-94 и на сайте Окружного Дома народного творчества.
Напомним, что впервые конкурс прошел в 2018 году, по инициативе Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова. За три года проведения конкурса Экспертная комиссия рассмотрела десятки заявок, а победители вошли в Реестр лучших культурно-досуговых учреждений Югры. В 2020 году победителем среди культурно-досуговых учреждений городских округов был признан Центр культуры «Югра-презент» (г. Югорск), среди культурно-досуговых учреждений муниципальных районов - Районный Дворец культуры и искусств «Конда» (гп. Междуреченский, Кондинский район).