Семинар «Владеющая тучаном» состоялся в посёлке Сосьва

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Вот и прошел наш второй практико-ориентированный семинар по изготовлению тучана в поселке Сосьва. Напоминаем, что проходил он в рамках конкурса «Культарная мозаика: партнерская сеть» Фонда Елены и Геннадия Тимченко с 21 по 24 января 2021 года. Сроки семинара условны, так как в течение четырех дней работа по изготовлению рукодельной мансийской сумочки тучан только началась. А далее встречи участников с мастерами пройдут в формате видеосвязи, теперь уже двух мастерских «Сорнисэтап» (Саранпауль) и «Сорнитуля» (Сосьва), а совсем скоро к нам присоединится Хулимсунт и, таким образом, рукодельная сумочка тучан объединит три территории Березовского района.
С самого первого дня новые участники семинара приступили к выделке камуса, и сразу же выяснилось, что практически все знакомы с выделкой, а для некоторых это было даже делом жизни. После выделки - раскрой и первые стежки, которые на протяжении последующих дней становились мельче, а на душе теплее от трудов первой в жизни каждой мастерицы мансийской сумочки для рукоделия.
Кроме самой работы, связанной с изготовлением тучана, проводились и другие мероприятия. Ежедневно в режиме онлайн кандидат исторических наук Попова Светлана Алексеевна читала лекции по символике женского мира: лекторий «Духовный мир женского ремесла». В гости к нам заехал депутат окружной Думы Руслан Михайлович Проводников, подбодрив и усилив мотивацию участников на важное и нужное дело, которое рождалось в маленьком домике, окутанном снаружи морозом и холодом, а внутри теплом печии энергией сотворчества.
Удивительным событием стала вещь, принесенная Хатаневой Ольгой Ивановной. Она познакомила нас с платьем своей мамы, Сайнаховой Марфы Андреевны, которое по размерам орнамента и величине стежка не сравнится ни с одним ранее виденным участниками. Наши души радовались великому мастерству, гармонии и искусству, воплощенному в этом платье в течение всех дней мероприятия.
Девушки Мань Ускве из Сосьвы не остались безучастными и, несмотря, на мороз, присоединились к нам, вооружившись иголками. Летом, на базе Мань Ускве участники трех мастерских встретятся вновь. В руках у каждой участницы будет настоящий тучан, без существования которого мансийская женщина не может называться мастерицей. И мы начнем складывать в этот удивительный мешочек свое мастерство, вкладывать душу и хранить память мансийского народа.
Хочется поблагодарить Фонд Елены и Геннадия Тимченко, а в особенности Благотворительный Фонд развития города Тюмени за финансовую и информационную поддержку – спасибо, что вы с нами!!!
Евгения Вьюткина
хештеги: #культурнаямозаика #фондтимченко