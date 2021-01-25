О мансийском учёном вышла книга воспоминаний

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О мансийском учёном вышла книга воспоминаний

Обско-угорским институтом прикладных исследований и разработок выпущен сборник воспоминаний о выдающемся мансийском учёном-лингвисте Евдокии Ивановне Ромбандеевой под названием «От глубин языка к высотам науки…»

«В сборник вошли статьи учёных и исследователей, журналистов, людей, хорошо знавших и любивших Евдокию Ивановну, а также воспоминания самой Евдокии Ивановны о своей жизни, о научных поездках. Всю жизнь Евдокия Ивановна посвятила изучению и сохранению языка и фольклора народа манси. Статьи всесторонне отражают светлую душу славной дочери народа манси. Сборник подготовлен в рамках увековечивания памяти Евдокии Ивановны Ромбандеевой» - говорится в аннотации сборника. 

Татьяна Дмитриевна Слинкина, племянница Евдокии Ивановны, является составителем этого сборника. Но в 2020 году не стало и самой Татьяны Дмитриевны, поэтому коллеги из института, а, в частности, Светлана Алексеевна Герасимова продолжила и закончила работу над сборником.

Рецензентами данного издания являются кандидаты филологических наук Софья Владимировна Онина и Дина Васильевна Герасимова, редакторы текстов кандидат исторических наук Светлана Алексеевна Попова и сотрудник отдела мансийской филологии Оксана Юрисовна Динисламова. При содействии Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры книга «От глубин языка к высотам науки…» была напечатана в конце 2020 года.

Уважаемые читатели, с книгой можно ознакомиться  в библиотеке Обско-угорского института прикладных исследований и разработок. Отрадно, что память о великом мансийском учёном увековечена в воспоминаниях сборника. 

Галина Кондина

Пнд, 25/01/2021 - 16:55

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