О мансийском учёном вышла книга воспоминаний

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Обско-угорским институтом прикладных исследований и разработок выпущен сборник воспоминаний о выдающемся мансийском учёном-лингвисте Евдокии Ивановне Ромбандеевой под названием «От глубин языка к высотам науки…»
«В сборник вошли статьи учёных и исследователей, журналистов, людей, хорошо знавших и любивших Евдокию Ивановну, а также воспоминания самой Евдокии Ивановны о своей жизни, о научных поездках. Всю жизнь Евдокия Ивановна посвятила изучению и сохранению языка и фольклора народа манси. Статьи всесторонне отражают светлую душу славной дочери народа манси. Сборник подготовлен в рамках увековечивания памяти Евдокии Ивановны Ромбандеевой» - говорится в аннотации сборника.
Татьяна Дмитриевна Слинкина, племянница Евдокии Ивановны, является составителем этого сборника. Но в 2020 году не стало и самой Татьяны Дмитриевны, поэтому коллеги из института, а, в частности, Светлана Алексеевна Герасимова продолжила и закончила работу над сборником.
Рецензентами данного издания являются кандидаты филологических наук Софья Владимировна Онина и Дина Васильевна Герасимова, редакторы текстов кандидат исторических наук Светлана Алексеевна Попова и сотрудник отдела мансийской филологии Оксана Юрисовна Динисламова. При содействии Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры книга «От глубин языка к высотам науки…» была напечатана в конце 2020 года.
Уважаемые читатели, с книгой можно ознакомиться в библиотеке Обско-угорского института прикладных исследований и разработок. Отрадно, что память о великом мансийском учёном увековечена в воспоминаниях сборника.
Галина Кондина